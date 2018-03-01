"Оливковая ветвь": программа-минимум выполнена

На этой неделе силы операции "Оливковая ветвь" - турецкая армия и ее сирийские союзники - практически выполнили программу-минимум для каждой из этих двух сторон.

Турция полностью оттеснила краснокурдских террористов от своей государственной границы с Африном, создав между ей и ими буферную зону по всему ее периметру. Что касается ее сирийских союзников, то они получили собственный сплошной коридор между двумя своими территориями - в "Щите Евфрата" (восточнее от Африна, на карте закрашен серым цветом турецкого контроля) и севера Идлиба (на карте обозначен желтым).

Впрочем, ни для одной из сторон это совершенно не повод останавливаться на достигнутом и расслабляться.

Во-первых, коридор этот пока крайне узкий и потому уязвимый, и чтобы перерезать его, достаточно одной-двух успешных операций на каком-то его участке.

Во-вторых, пока он проходит по гористой местности, в которой практически отсутствуют автомобильные дороги, а потому для полноценного транзита грузов, да и оперативной наземной переброски вооруженных сил его использовать невозможно - турецкий маршрут для этих целей все еще остается решающим.

Транспортная развилка к Идлибу из "Щита Евфрата" идет через Алеппо, то есть, с южной и восточной сторон Африна, все еще остающихся под контролем коммунистов, а не с севера, уже перешедшего под контроль турецких и сирийских овободительных сил. По идее, это должно стимулировать последние активизировать операцию на южном направлении со стороны Азаза и Идлиба-Алеппо, тем более, что пока у коммунистов будет сохраняться сухопутная граница с режимом Асада, будет оставаться стратегический риск их перехода под его контроль с вводом в Африн официальных сил режима, а не пары десятков ополченцев, как раньше.

Кроме того, ранее президент Турции обещал, что операция в Африне будет доведена до конца и увязывал это с возможностью переселения на освобожденные территории 3,5 миллионов сирийцев из Турции. А для этого, очевидно, нужно гораздо больше земли, чем полоска гористой территории.

Впрочем, на данный момент операция "Оливковая ветвь" успешно продолжается. Поэтому достижение ее программы-минимум можно рассматривать как хороший стимул продолжать в том же духе.