Экономика Индонезии выводит страну на новый уровень

Часто говорят о том, что в русскоязычной мусульманской среде неоправданно мало уделяют внимание странам Юго-Восточной Азии, в частности Малайзии и Индонезии. Исторически наши ожидания связаны с Ближним Востоком, по понятным причинам. Возможно именно поэтому, совершенно незамеченной в конце прошлого года прошла новость о том, что Индонезия, крупнейшая островная страна в мире и самый густонаселенный член Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), вступила в клуб триллионеров. То есть, она стала первой страна в АСЕАН и ОИС, чья экономика оценивается в один триллион долларов. По данным Международного валютного фонда (МВФ), валовой внутренний продукт Индонезии (ВВП) в 2017 году оценивается в 1 004 триллиона долларов США. Это, возможно, и не повод для фанфаров, как пишет Bloomberg, но, как замечает в своей статье индийский аналитик и колумнист Мухаммад Первез Бильграми, это достижение дает возможность задуматься о том, что уже было достигнуто, и что еще можно сделать в будущем.

За последние два десятилетия с 1997 по 2017 год Индонезия поддерживала в среднем рост ВВП на 4,2 процента в год, отставая лишь от Турции, Индии и Китая из основных стран Большой двадцатки. Эта последовательная производительность помогла стране преодолеть триллионный порог, несмотря на замедление экспорта и ограничение расходов. Экспорт и внутренние расходы и потребление были двумя из основных факторов роста ВВП Индонезии. Другие страны-члены ОИС, входящие в G20, такие как Турция и Саудовская Аравия, чей ВВП на душу населения намного выше, чем в Индонезии, еще весьма далеки от вхождения в этот элитный клуб. По оценкам МВФ, Турция может войти в триллионный экономический клуб в 2020 году.

В то время как мировая экономика все еще только оправляется от замедления, экономика Индонезии за последние четыре года сумела вырасти более чем на 5% благодаря экономическим реформам президента Джоко Видодо, которые привели к сокращению бюрократической волокиты, препятствующей инвестициям. Правительство также либерализовало различные центральные и региональные правила, которые критики считают препятствием для прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в стране. Ожидается, что устойчивый рост инвестиций и здоровые расходы домашних хозяйств будут способствовать умеренному ускорению в ближайшие годы. Основные финансовые институты прогнозируют, что ВВП Индонезии увеличится примерно на 5,4%в 2018 и 2019 годах. Общий объем экспорта Индонезии в 2017 году составил 168,73 миллиарда долларов, а импорт - 156,89 миллиарда долларов. В целом торговый баланс Индонезии в 2017 году показал положительный сальдо в размере 11,84 миллиарда долларов США, что является самым высоким профицитом в торговле за последние пять лет. Экспорт является одним из сегментов, в которых Индонезия испытывала недостаток в последние годы. Это касается не только Сингапура, Таиланда и Малайзии, но даже Вьетнам сегодня экспортирует больше, чем Индонезия.

Индонезия - единственная страна-член ОИС, у которой нет никаких серьезных разногласий с кем-либо. У нее хорошие отношения как с США, так и с развивающейся мировой державой Китаем, а также с мусульманскими и немусульманскими странами. Это единственная страна-член ОИС, которая имеет значительное влияние в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) и зоне свободной торговли АСЕАН (АФТА) одновременно, и где она занимает второе и первое место, соответственно, по численности населения , Это также единственная крупная страна ОИС, помимо Турции и Египта, которая контролирует крупные морские торговые пересечения с грузами из Австралии, Китая и Индии, или в более широком контексте из Азии в Европу и Африку, проходящие ежегодно через ее территориальные воды. Эти преимущества помогли Индонезии стать более влиятельной региональной державой и укрепить ее экономическое и политическое влияние.

За последние два года правительство Индонезии сократило многие субсидии, которые, по мнению правительства, были либо непродуктивными, либо неуместными. Правительство увеличило фонд развития инфраструктуры, привлекая ранее выделенные средства на субсидии. Финансирование инвестиций в инфраструктуру также ускоряется за счет прямых иностранных инвестиций и китайских кредитов. Новые мосты, платные дороги, порты, аэропорты и другие инфраструктурные проекты, сформировавшиеся за короткий промежуток времени, являются залогом экономического роста Индонезии. Как и во многих странах с формирующимся рынком, в то время как эти реформы и их мультипликативные эффекты позволили достичь роста ВВП, превышающего 5%, и реализуются крупные инфраструктурные проекты, они не слишком эффективны, чтобы сразу же принести достойные положительные результаты для беднейших членов общества. Многие индонезийцы считают, что их стоимость жизни становится мучительной, и то, что изначально называли краткосрочным спадом, теперь превратилось в длительные трудности.

По прогнозам Индонезийского статистического центрального бюро, к 2025 году в Индонезии будет проживать более 300 миллионов человек, причем более одной трети не будет и 30 лет. Это не только большой потенциал, так как это означает, что в стране будет около 100 миллионов новых потребителей с активной покупательной способностью, которые будут стимулировать внутреннее потребление, но это также предлагает огромные инвестиционные возможности.

С точки зрения перспективы, даже с инфраструктурой, которая все еще находится на стадии разработки, в значительной степени экспортной экономикой, неблагоприятным международным рынком, в основном не задействованным региональным потенциалом и несбалансированным планированием экономического роста, Индонезия по-прежнему способна увеличивать свою экономику выше 5% в год. Если благоприятные условия вернутся, может произойти успешный переход в экономику, основанную на услугах, а если будет более компетентное управление, то возможен двузначный годовой рост ВВП. Это экономический потенциал, который не могут пропустить инвесторы и единомышленники.

И это еще не говоря о потенциале Индонезии в рамках ОИС. Исламское образование становится все более распространенным, а растущий интерес людей к религиозным делам в их повседневной жизни можно считать позитивным событием в социокультурной сфере. Таким образом, вполне возможно, что Индонезия на самом деле будет лидировать в ОИС, не только с точки зрения экономических и демографических масштабов, но и в качестве руководящей модели. По мнению Бильграми, Индонезия может стать примером религиозного возрождения без экстремальных углов. Сегодня Индонезия характеризуется возрастающей религиозностью молодежи. Два десятилетия назад в мечетях Индонезии едва можно было увидеть молодых людей, и также редко можно было встретить молодых девушек в платках. Теперь молодые люди заполняют мечети, в то время как молодые девушки в платках видны во всех уголках мусульманской части страны. В Индонезии, говорит Бильграми, современность идет рука об руку с религиозными убеждениями, именно поэтому Индонезия может стать образцом для мусульманского мира.

Таким образом, подытоживает Бильграми, с учетом всех своих знаковых достижений в социально-экономической и политической областях, Индонезия является практическим примером плавного перехода от диктатуры к демократии, и, безусловно, моделью устойчивого экономического развития. Она также должна будет играть важную роль в АСЕАН и политике стран-членов ОИС, где может стратегически согласовывать свои решения с другими современными демократиями в мусульманском мире, такими как Турция, Тунис, Пакистан и Нигерия, а также может помочь странам Ближнего Востока собственным успешным опытом демократического перехода и управления. Эта конструктивная роль, если Индонезия воспримет ее с должной осторожностью, будет исторической, и не только для проблемных мусульманских стран, но и для развивающихся стран в целом. Страна потенциально может взять на себя лидерскую роль, положительно влияя на ход мировых дел.

Другими словами, по мнению Мухаммада Первеза Бильграми, Индонезия вполне может быть готова, чтобы стать не только настоящим лидером мусульманского мира, но и супердержавой мирового уровня. Смогут ли воспользоваться этими возможностями лидеры Индонезии, мы увидим уже в ближайшем будущем.