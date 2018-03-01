Талибан опубликовал открытое письмо американцам

Афганское движение «Талибан»*, по сообщениям Telegraph, недавно опубликовало открытое письмо американскому народу, призывая американцев потребовать прекратить конфликт в Афганистане и отказаться от «неопытной политики президента Трампа и его советников по военным делам».

Забихулла Муджахид, представитель движения «Талибан», опубликовал копии 10-страничного документа в прошлую среду на нескольких языках. В нем подробно рассказывается об успехах талибов и о неудачах 17-летнего вторжения под руководством США.

Авторы пишут, что они надеются, что американцы «внимательно прочитают это письмо и оценят будущее американских войск и вашу прибыль и убытки внутри Афганистана в свете преобладающих реалий».

Они указывают на продолжающуюся войну и связанные с нею расходы, а также на увеличение производства наркотиков. Они также подчеркивают потери многих жизней.

И, как утверждают авторы, «это не обязанность США - разрабатывать законы и предлагать системы для других стран».

Они утверждают, что война в Афганистане, начатая в 2001 году, «под влиянием вводящей в заблуждение пропаганды ваших должностных лиц», теперь утратила международную поддержку и должна быть окончена с помощью переговоров.

В письме говорится: «Американский народ! Вы провозглашаете себя развитой и цивилизованной нацией мира. Поскольку установленное вами правительство в Афганистане установлено вами, мы оставляем на ваше усмотрение решить, согласно вашей логике и совести - нынешняя система и ее постоянные изменения, неуверенность, хаос и 87-процентное увеличение количества наркотиков - это реформы или преступления против человечества?

«Ваши власти заявляют, что десятки миллиардов долларов были потрачены на различные проекты реконструкции в Афганистане. Конечно, это те же деньги, которые собираются у вас как налоги и доходы, но здесь они распределяются между ворами и убийцами».

Правительство Ашрафа Гани описывается как «группа узурпаторов, мародеров, мафиозных полевых командиров и торговцев наркотиками», а талибы представляют себя законными правителями страны.

Они продолжают: «Независимо от того, какое название или оправдание представлено вашими неразборчивыми властями для войны в Афганистане, реальность такова, что десятки тысяч беспомощных афганцев, включая женщин и детей, были замучены вашими силами, сотни тысяч получили ранения и еще тысячи были заключены в Гуантанамо, Баграме и в других секретных тюрьмах...»

«Афганский народ чувствует сострадание ко всей американской нации, потому что их приносят в жертву и с каждым днем ​​они теряют уважение по всему миру, исключительно из-за военной политики нескольких воинствующих чиновников».

Талибы заключают, что «американскому народу еще не поздно осознать, что Исламский Эмират - как представитель своего народа - может решать свои проблемы со всех сторон посредством здоровой политики и диалога».

Выход письма случился одновременно с тем, как США наращивают авиаудары в поддержку наземных и воздушных операций афганских сил в рамках новой военной стратегии Дональда Трампа.

Генералы Трампа надеются разбить военный застой с талибами и подтолкнуть их за стол переговоров. Во время визита на этой неделе в восточный Афганистан генерал Джон Николсон, командующий миссией США, сказал, что усиленное наступление дает результаты. Недавний же всплеск нападений талибов он списал на «растущее отчаяние исламистов».

Отметим, что язык послания талибов американскому народу существенно отличается от риторики тех групп, что умеют лишь создавать шок-контент и грозить Западу скорым взятием его столиц. Что, безусловно, говорит об уровне стратегического и практического мышления у талибов.

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