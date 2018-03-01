В Германии предлагают ограничить ношение никаба

Одежда любого типа, скрывающая лицо, будет запрещена в залах судебных заседаний Германии в соответствии с законом, который будет представлен министерством юстиции западной земли Северная Рейн-Вестфалия.

Запрет распространяется на мусульманскую женскую одежду, такую как паранджа, бурка или никаб, но также и на любую другую одежду, предназначенную для того, чтобы скрыть лицо.

Министр юстиции Питер Бизенбах сказал, что он поднимет вопрос об этой мере на следующей встрече министров юстиции страны в Бундесрате, высшем законодательном органе, где представлены правительства земель, 6 июня.

По словам министра, разрешение на сокрытие лица вредит поиску истины и затрудняет общение во время судебного разбирательства.

Такой запрет может быть осуществлен только в соответствии с федеральным законом, который также должен быть рассмотрен в нижней палате парламента.

Правительство Северной Рейн-Вестфалии является коалицией между правоцентристскими демократами и Свободными демократами.