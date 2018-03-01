Египетскую певицу приговорили к тюремному заключению за слова о грязной воде Нила

Суд южного Каира приговорил заочно во вторник египетскую поп-певицу Ширин Абдуль-Ваххаб к шести месяцам тюрьмы за «оскорбление Египта» из-за комментария, сделанного ею в августе 2016 года о существовании паразитов шистосомов в Ниле.

Суд распорядился, чтобы Ширин выплатила залог в размере 5 000 египетских фунтов до завершения процесса подачи апелляций, а также штраф в размере 10 000 фунтов. Сама певица не присутствовала на судебном заседании и все еще может подать к рассмотрению апелляцию.

Все началось с того, что в августе 2016 года один поклонник творчества 37-летней во время концерта в Ливане попросил ее исполнить популярную песню 2007 года «Разве ты не пил из Нила?», которая превозносит красоту Египта. На это певица в шутку ответила: «Вы получите шистозому, если это сделаете», добавив, что лучше выпить минеральную воду Evian.

Видео с этим инцидентом появилось в интернете и очень скоро стало вирусным в египетских соцсетях, вызвав ожесточенные споры.

Видео об инциденте появилось в Интернете и стало вирусом в сетях социальных сетей в Египте, вызвав споры и гнев у некоторых поклонников.

Певица, разумеется, многократно извинилась, заявила, что никого ни в коем случае не хотела обидеть, и тем более, не хотела «оскорбить Египет».

Тем не менее, следует признать, что сказанное ею это правда. И хотя министерство здравоохранения утверждает, что сумело побороть распространение шистозомы – болезни, вызванной водяными паразитами, которые поражают печень и другие органы – снизив уровень инфицирования в египетской деревне с прежних 40% до нынешних 0,2%, грязный Нил остается источником различных заболеваний. На фото видно, как Нил служит фактически мусорной свалкой. Но идеология египетского национализма, сделавшая практически религиозным культом почитание символов Египта, в числе которых находится и Нил, считает констатацию просто этого факта преступлением национального масштаба.