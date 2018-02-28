Королю Марокко успешно провели операцию на сердце

Королю Марокко Мухаммаду VI провели в понедельник во французской клинике операцию на сердце, согласно заявлениям его личного врача и объединенной франко-марокканской команды врачей.

54-летний король обратился за медицинской помощью в субботу из-за проблем с нерегулярным сердечным ритмом и прошел обследование в клинике Ambroise Pare под Парижем, где ему диагностировали трепетание предсердий. Трепетание предсердий - это не опасное для жизни состояние, при котором сердце бьется менее эффективно.

Согласно заявлению, выпущенному государственным информационным агентством MAP, команда из шести врачей успешно выполнила операцию.

В заявлении говорится, что король возьмет «период для отдыха», прежде чем вернется к нормальной деятельности, при этом не указав, как долго продлится этот период.

Мухаммад VI часто посещает Францию, где в прошлом году ему делали операцию на глазах. О его проблемах с сердцем широкой общественности стало известно впервые.