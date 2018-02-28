В США погиб офицер полиции, член общины черных мусульман

В США вспоминают погибшего на прошлой неделе офицера полиции, капрала Муджахида Рамзиддина из округа Принс-Джорджес в штате Мэриленд. 51-летний Рамзиддин отдал 14 лет своей жизни службе в полиции, он был членом отряда по специальным операциям.

21 февраля этого года он был застрелен в Брэндивайне (Мэриленд) при попытке защитить женщину в случае домашнего насилия. Женщина была его соседкой и попросила помощи у Рамзиддина, когда тот находился не на службе, и был одет в гражданскую одежду. Рамзиддин согласился помочь ей справиться с ее мужем, который не жил вместе с нею, и был, судя по всему, местным гангстером (у него были три открытых ордера на его арест). Однако, муж женщины встретил офицера с ружьем и выстрелил в него, затем он забрал его пистолет и попробовал сбежать, устроив погоню в духе голливудского кино, но в конце концов был застрелен полицейскими. Рамзиддин скончался от полученного ранения.

Подвиг Муджахида Рамзиддина сейчас достаточно широко освещается, в честь него по приказу губернатора штата были приспущены флаги по всему Мэриленду. Начальник полиции округа напоминает, что вся его карьера полицейского была образцом для подражания, так как еще в 2006 году Рамзиддин был награжден Медалью Доблести за мужество при аресте вооруженного подозреваемого. «Герой, наставник, отец, сын, муж. По общему мнению, этот человек делал все в своей жизни правильно», - сказал Джон Теклекче, президент Братского ордена полиции округа Принс-Джорджес.

Но особенно им гордятся мусульмане. Дело в том, что Муджахида Рамзиддина описывают как преданного мусульманина, активно вовлеченного в жизнь одной из старейших мусульманских общин страны – при мечети Нации (Масджид Мухаммад), основанной еще в 1930-х годах, имамом которой много лет был Варис ад-Дин Мухаммад, сын знаменитого Элайджи Мухаммада, основателя «Нации Ислама», но отказавшийся от еретических взглядов своего отца. Эта община в основном черных мусульман, которые крепко держатся за свою американскую мусульманскую идентичность.

Похоронная молитва (салят уль-джаназа) прошла в комплексе турецкого Диянета в Ланхем, Мэриленд.

Муджахид Рамзиддин оставил после себя жену и четырех детей.