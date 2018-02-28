Уровень рождаемости в Египте снизился на 62% всего за 3 года

Министерство здравоохранения Египта сообщило, что за последние 3 года уровень рождаемости в стране снизился на 62%.

Согласно официальным данным министерства, уровень рождаемости в стране в 2017 году составил 2,55 миллионов новорожденных по сравнению с 6,68 миллионами новорожденных в 2015 году.

Для египетских властей, впрочем, такая негативная демография приносит облегчение, так как страна встала перед серьезной проблемой перенаселения. Стремительный рост населения приводит к серьезной нагрузке египетской экономики, и, следовательно, может привести к социальному взрыву. Заместитель министра здравоохранения Тарик Тауфик сказал, что стратегия правительства в области народонаселения направлена на достижение 112 миллионов человек к 2030 году вместо 128 миллионов. Это, отметил Тауфик, сохранит для государства 200 миллиардов египетских фунтов (11 миллиардов долларов), которые будут потрачены на услуги в области образования, здравоохранения и безопасности.

В настоящее время Египет проводит кампании по контролю рождаемости и планированию семьи в сельских районах, пытаясь замедлить рост населения, который, по словам президента Абдель Фаттаха аль-Сиси, стал «угрозой для развития».

Напомним, что Египет является крупнейшей арабской страной по численности населения. Согласно официальным данным правительства, в стране проживает 94 миллиона египтян (больше, чем население Турции или Ирана).