Турецкая компания продает беспилотные броневики США и ОАЭ

В ближайшее время турецкая оборонная компания Best Grup намерена экспортировать беспилотную бронированную боевую машину TOSUN в США и ОАЭ. Об этом заявил исполнительный директор компании Озгюр Деребаши.

«Мы начнем экспортировать свою систему дистанционного управления в США и Объединенные Арабские Эмираты в течение следующих трех месяцев», - сказал Деребаши, добавив, что TOSUN, производство которого в шесть раз дешевле, чем у его зарубежных аналогов, уже три года испытывается в реальном деле, то есть в боевых условиях.

Tosun это беспилотная бронированная наземная машина, на 100% турецкого производства. Она оснащена экскаваторным ковшом (он применяется, чтобы разрушать заминированные баррикады противника) и баллистически защищенными кабиной оператора, секцией двигателя, топливным баком и шинами. Таким образом, даже наезжая на мины и подвергаясь обстрелам, машины продолжают выполнять команды.

На данный момент в реальных боевых действиях применяется 85 беспилотных броневиков TOSUN. Из них три подобных машины применяются в операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии в районе города Африн.

Отметим, что эта сделка, которая явно преподносится (и совершенно справедливо) в турецкой прессе как успех турецкой оборонной промышленности, демонстрирует, насколько по-настоящему запутаны отношения Турции с США и ОАЭ. С одной стороны, накал антиамериканских настроений растет, и та же операция в Африне воспринимается как едва ли не открытая война с США. А с другой стороны, военное сотрудничество между союзниками по НАТО на самом деле не прекращается, и сами турки поставляют уникальную военную технику американцами и эмиратовцам – то есть, тем странам, посольства которых недавно попали под огонь «политического переименования». В свою очередь это показывает две вещи. Во-первых, серьезную зависимость Турции от отношений с теми странами, которые часто представляются едва ли не откровенными врагами. Что, к слову, дает нам представление о возможных итогах антитурецких санкций. Которые уже вовсю обсуждаются, например, в Вашингтоне. Напомним, что недавнее освобождение немецкого журналиста Дениза Юджеля, которого ранее Эрдоган обещал не отдавать ни при каких условиях, состоялось после того, как немцы пригрозили окончательно прекратить критические военные поставки в Турцию. А во-вторых, есть вероятность того, что все же турецкая сторона это прекрасно понимает, а значит, сохраняет какую-то долю здравого прагматизма. И, следовательно, весь антиамериканский раж — это исключительно продукт для внутреннего потребления.