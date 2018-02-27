Суд в немецком городе запретил громкий азан

Мечеть в городке Ор-Эркеншвик на северо-западе Германии больше не сможет транслировать призыв к молитве (азан) через динамики, после того, как местный суд оставил в силе иск супружеской пары, которая живет на расстоянии около 1 км от мечети.

Административный суд Гельзенкирхена постановил, что город Ор-Эркеншвик не оценил запрос местного мусульманского сообщества должным образом в 2013 году, но представитель суда заявил в пятницу, что это не помешало мечети сделать новое заявление.

Местная христианская пара утверждала, что призыв к молитве нарушает их собственные религиозные права.

Хусейн Тургут, один из старших работников мечети, сказал, что решение суда его разочаровывает.

«Призыв к молитве длится две минуты, около 1 часа дня, и только по пятницам», - сказал он. «У нас никогда не было никаких жалоб, и у нас есть немецкие соседи, которые намного ближе нам - всего в 10 метрах отсюда».

Безусловно, твердость супружеской пары немецких христиан вызвана чем-то большим, чем просто неудобство от шума, и почти наверняка в их требовании содержатся исламофобия, и возможно, мигрантофобия. С другой стороны, никакой насущной необходимости в том, чтобы давать громкий азан на все улицы города, где мусульмане находятся в окружении абсолютного немусульманского большинства.