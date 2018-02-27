В Голландии исламофобы напали на мусульманскую девушку-подростка из-за хиджаба

В голландском городе Эммелорд в провинции Флеволанд было совершено нападение на 14-летнюю мусульманскую девушку – сообщает полиция Нидерландов.

По словам сотрудников правоохранительных органов, инцидент произошел в прошлую среду.

Девушка ехала домой на велосипеде, когда двое парней, которым, предположительно, было около 18 лет, остановили ее и стали насмехаться над девушкой из-за ее платка.

Затем они потребовали, чтобы она сняла платок, а после ее отказа нападавшие скинули девушку с велосипеда и избили ее.

14-летнюю девушку несколько раз ударила ногой в голову, из-за чего у нее остались легкое сотрясение мозга, а также несколько синяков.

Полиция добавила, что преступников разыскивают.

Это лишь один из многочисленных инцидентов на почве исламофобии, которые распространяются сегодня в Нидерландах.