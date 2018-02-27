Израиль арестовал 10 родственников Ахед Тамими

Родственники Ахед Тамими, 16-летней палестинки, ставшей новым символом сопротивления, заявили, что в понедельник израильские оккупанты арестовали 10 человек из ее деревни на Западном Берегу, в том числе и 15-летнего двоюродного брата с серьезной травмой головы.

Брат юной палестинки, Мухаммад, был расстрелян израильскими солдатами 15 декабря. Он выжил, но хирурги были вынуждены удалить часть его черепа. Сообщается, что именно в этот день Ахед ударила двух солдат, за что ее арестовали.

Тамими предстала перед судом за драку, и ее дело завоевало международное внимание. Ее поместили под стражу до завершения судебного разбирательства в израильском военном суде. Ее мать, также арестованная после того, как разошелся видеоролик об инциденте, находится тоже в заключении.

Мухаммад говорит, что его забрали своего дома в 3 часа дня в понедельник, несмотря на просьбы его отца о том, что задержание и воздействие холода могут поставить под угрозу его здоровье.

Он сказал, что его держали в течение 10 часов в холодной камере, с руками за спиной, прежде чем отпустить.

Представительница израильской оккупационной армии заявила, что аресты были вызваны «увеличением числа насильственных беспорядков и террористических актов» в деревне.

Сама деревня Наби Салех, на севере Западного берега, уже давно является основным местом сопротивления израильской оккупации. Ее жители организовали еженедельные демонстрации с 2009 года, после того как израильская армия ограничила доступ палестинцев к близлежащим землям, уступив место еврейским поселенцам в этом районе.