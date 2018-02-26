Жители Кашмира бегут из деревень на линии огня между Индией и Пакистаном

Индия и Пакистан обменялись артиллерийским огнем в спорном регионе Кашмир, вынудив сотни людей покинуть свои дома и бежать. Об этом сообщает полиция в индийской части Кашмира. Новое обострение конфликта ставит под угрозу 15-летнее соглашение о прекращении огня между двумя ядерными региональными державами.

Неясно, что вызвало последние бои 24 февраля в секторе Ури на так называемой линии контроля (ЛК), которая делит преимущественно мусульманский гималайский регион.

Но напряженность набирает обороты с момента обстрела лагеря индийской армии в Кашмире в этом месяце, из-за чего погибли шесть солдат. Индия обвинила Пакистан в нападении и заявила, что он заплатит за «несчастный случай».

Начальник полиции Имтиаз Хусейн говорит, что артиллерийские снаряды, выпущенные пакистанской армией, упали в районе Ури, и сотни жителей деревни бежали из своих домов.

Индийские силы открыли ответный огонь, и по словам индийского офицера, это было первое 2003 года использование тяжелых орудий. Тем не менее, к этому все шло, поскольку в течение последних двух лет отношения стран ухудшались и обе армии обменивались периодическими перестрелками, используя стрелковое оружие и минометы.

Хусейн говорит, что пакистанские власти сделали объявления из мечети, советуя жителям сельских районов, живущим недалеко от ЛК на индийской стороне, бежать, заявив, что ситуация была плохой. По его словам, около 700 человек укрылись в школе в Ури. Между тем, министерство иностранных дел Пакистана осудило перестрелку и заявило, что 17 мирных жителей Пакистана были убиты индийским огнем вдоль ЛК лишь в этом году.

Напомним, что Индия и Пакистан дважды воевали за Кашмир после обретения независимости от Британии в 1947 году. Обе страны претендуют на полный суверенитет над Кашмиром, но обе могут лишь частично контролировать регион.