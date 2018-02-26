Эмир Катара назвал происходящее в Восточной Гуте «преступлением против человечности»

Катарский эмир шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани охарактеризовал последнюю интенсивную бомбардировку Восточной Гуты в Сирии как «преступление против человечности».

В комментарии, опубликованном на его официальной странице Twitter в субботу, шейх Тамим сказал, что защита жизней гражданского населения в оппозиционном анклаве «остается ответственностью международного сообщества».

«Независимо от политических разногласий, то, что происходит в Восточном Гуте, является преступлением против человечества. Защита гражданских лиц остается ответственностью международного сообщества»

Восточная Гута является пригородом Дамаска, где проживают около 400 000 человек. Она находится в осаде с 2013 года. Так как это один из последних оплотов, удерживаемых силами повстанцев, режим Башара Асада и его российские союзники усилили бомбардировку территории в последнее время. Однако, большинство погибших являются мирными жителями.

Более 500 человек, включая 123 детей, были убиты на прошлой неделе, ранены при обстрелах были еще 2400 человек.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию в субботу вечером, призывающую к немедленному 30-дневному прекращению огня в Сирии, чтобы эвакуировать гражданских лиц и доставить пищу и медикаменты в анклав.

Но активисты и свидетели на местах сообщили о нарушениях прекращения огня вскоре после этого.