Свободная Сирийская армия посылает 600 своих спецназовцев в Африн

Дивизия Аль-Хамза, которая является структурным подразделением Свободной Сирийской армии, заявила в воскресенье, что она отправит 600 своих бойцов специального назначения в Африн на северо-западе Сирии.

Эти солдаты присоединятся к турецкой армии и другим подразделениям ССА, которые сейчас участвуют в операции «Оливковая ветвь», направленной против сирийского филиала лево-радикальной Рабочей партии Курдистана (РПК) — Партии «Демократический союз» (PYD) и Отрядов народной самообороны (YPG).

Объявляя о развертывании в Twitter, дивизия сообщила, что ее «Красные береты» присоединились к операции после обучения в городской войне.



Сообщается, что 400 бойцов из направленной бригады - курды, остальные 200 - арабы.