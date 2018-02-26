Важнейшая церковь христианского мира закрыта в знак протеста против планов Израиля

Лидеры основных христианских конфессий Иерусалима закрыли знаменитую церковь, известную как «Иерусалимский храм Воскресения Христова» (либо как так называемый «Храм Гроба Господня»), которая, вероятно является самым важным храмом христианства, учитывая, что что он стоит на том месте, где, согласно убеждениям христиан, был распят, погребён, а затем воскрес Иисус Христос. Тем самым церковные лидеры протестую против планов Израиля по налогообложению их имущества.

Христиане сердятся на то, что муниципалитет Иерусалима планирует обложить налогом их различные активы по всему городу и потенциальный парламентский законопроект может привести к экспроприации земли, проданной греко-православными и римско-католической церквями. Церкви, которые являются крупными землевладельцами в Иерусалиме, говорят, что это нарушает древний статус-кво. Все они – православные греки, римо-католики и армяне – заявляют, что эти шаги Израиля являются попыткой «ослабить христианское присутствие в Иерусалиме».

Лидеры христианской общин пошли так далеко, что в опубликованном заявлении против «систематической кампании злоупотреблений» сравнили политику израильских властей с анти-еврейскими законами нацистской Германии.

Разумеется, муниципалитет Иерусалима заявляет, что он будет продолжать заботиться о нуждах христиан Иерусалима и сохранять их полную свободу вероисповедания. Церковь, как и другие религиозные общины в городе, освобождается от налогов на муниципальную собственность, и это не изменится. Однако, коммерческую деятельность церквей — а это гостиницы, залы и предприятия — обложат налогами.

Отдельно в воскресенье парламент Израиля рассматривал законопроект, в соответствии с которым земельные участки в Израиле, проданные церквами анонимным покупателям с 2010 года, будут отобраны. Утверждается, что эти сомнительные продажи поставили тысячи жителей Иерусалима в неопределенность в отношении их условий жизни.

Церкви, которые являются крупными землевладельцами в городе, говорят, что такой закон затруднит для них поиск покупателей на землю.

«Этот отвратительный законопроект ... если он будет одобрен, сделает возможной экспроприацию земель церквей», - говорится в заявлении Феофила III, патриарха Иерусалима, Франческо Паттона, кустода Святой Земли (руководителя католического ордена францисканцев) и Нурхана Манугяна, армянского патриарха Иерусалимского.

«Это напоминает нам все законы подобного характера, которые были приняты против евреев в темные периоды в Европе», - сказали церковные лидеры.

Новые налоговые правила являются существенным разрывом с многовековой практикой. Со времен второго праведного халифа Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, церковь была освобождена от налогов. Этого правила придерживались все правители Иерусалима — Омейяды, Аббасиды, крестоносцы, Мамлюки, Османы, а затем британцы, и даже Израиль до недавнего времени.

Всего на сегодняшний день в Восточном Иерусалиме проживает от 10 000 до 12 000 христиан, из общего числа 300 000 палестинских жителей в городе. Израильская оккупация Палестины нанесла сильнейший удар христианской общине Палестины, которого она не знала даже во времена завоеваний Халифата и войн с мусульманами в эпоху крестовых походов. По мнению многих христианских палестинских авторов, исход палестинских христианских беженцев из Палестины, причиной которого стала израильская оккупация, является самым массовым и уникальным гонением на христиан Ближнего Востока после Второй Мировой войны. С ним можно сравнить лишь исход, причиненный конфликтами в Сирии и Ираке и действиями ИГИЛ.* Однако, если действия ИГИЛ вызывают обеспокоенность и едва ли не призывы к новому крестовому походу, израильские гонения на палестинских христиан не только остаются не замеченными всеми, кроме палестинских активистов, но и более того — именно западные христиане (в основном протестантских деноминаций) чаще всего занимают оголтело про-сионистскую позицию, и лоббирует интересы Израиля повсюду и гораздо даже активнее, чем этим занимается еврейская диаспора.

* - запрещены в РФ