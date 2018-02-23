В Турции обсуждают химическую кастрацию для растлителей детей

В Анкаре 22 февраля комиссия из шести министерств провела свое первое заседание в рамках трехдневного рабочего совещания, направленного на обсуждение мер по борьбе с растлителями детей.

Встреча прошла после недавних интенсивных дебатов в Турции о введении химической кастрации для лиц, признанных виновными в растлении несовершеннолетних, после целого ряда случаев, о которых сообщалось в средствах массовой информации.

Химическая кастрация, практика, которая в настоящее время исключена из турецкого законодательства, будет реализована только после окончательного завершения судебного процесса, заявил вице-премьер-министр Бекир Боздаг в интервью Анадолу.

«Сначала будет проходить суд. Наказание будет дано только тогда, когда преступление будет абсолютно точно определено. Исполнение вердикта состоится лишь после того, как суд вынесет окончательное решение [в том числе после всех апелляций]» - сказал Боздаг.

«Комиссия подготовит предложения по профилактическим и защитным мерам, и мы будем продвигаться с этого места», - добавил он, отметив, что после этого могут быть приняты законодательные или административные постановления.

Вся дискуссия возникла после новостей об изнасиловании четырехлетней девочки в южной провинции Адана 10 февраля.

На фоне национального возмущения президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 20 февраля, что в таких случаях будут применяться «самые суровые наказания».

Именно после его слов, 22 февраля начался трехдневный министерский семинар под руководством вице-премьера Реджепа Акдага.

Пока что мера только обсуждается, и у нее есть как сторонники, так и противники. Ахмет Гекчен, профессор права из Университета Мармары, предположил, что химическая кастрация может использоваться для условных освобождений.

«[Осужденный, осужденный за сексуальное насилие] может быть освобожден при условии, что он или она захочет пройти медицинскую процедуру», - сказал Гекчен.

Сообщается, что главный оппозиционный лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу также поручил своим партийным депутатам внести вклад в правовую работу правительства по этому вопросу.

Тем временем депутат от РНП Гюлай Йедекджи представила парламенту предложение о проведении официального расследования вопроса о сексуальном насилии. В ее заявлении говорится, что только пять процентов случаев изнасилования действительно становятся известными, а остальные 95 процентов остаются «скрытыми».

«Случаи жестокого обращения с детьми в нашей стране увеличились на 700 процентов. Сейчас они превышают 300 000 в год», - сказала Йедекджи.

Выступая на заседании парламентской группы Партии справедливости и развития в Анкаре, президент Эрдоган сказал, что повышение осведомленности о жестоком обращении с детьми подробно обсуждалось во время заседания кабинета министров 19 февраля. Он пообещал, что педофилов будет ждать самое суровое наказание, которое будет «соответствовать нашим чувствам».

Химическая кастрация, процедура, которая включает использование медикамента (анафродизиака) для снижения сексуального влечения и работоспособности, не препятствует человеку испытывать сексуальные побуждения навсегда. Препарат вводят либо через рот, либо через инъекцию, с частотой от одного раза в месяц до одного раза в три месяца.

Индонезия, Южная Корея, Австралия и Соединенные Штаты входят в число стран, которые используют химическую кастрацию в качестве карательной меры для сексуальных преступлений и педофилии.