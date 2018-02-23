Кускус преткновения: арабо-израильская битва за культурное наследие

Авиакомпания Virgin Atlantic неожиданно для себя оказалась в центре скандала, и едва ли не стала очередным фронтом многолетнего арабо-израильского конфликта. Все началось с того, что компания добавила в свое меню салат из кускуса, а в описании было сказано, что салат был «вдохновлен ароматами Палестины».

Это незамедлительно вызвало истеричную реакцию про-сионистских пользователей соцсетей, которые не приемлют упоминание о Палестине даже в чисто культурном контексте. Сионисты обвинили авиакомпанию в потакании сторонникам независимой Палестины, засыпали ее жалобами и призвали к ее бойкоту. В конце концов, не желая лишних проблем, компания принесла извинения за причиненное «оскорбление» (offence) и убрала слово «палестинский», оставив просто «салат из кускуса».

Однако, теперь решение компании, а скорее даже формулировка, с которой было изменено название, вызвало негодование палестинцев и друзей Палестины. Получается, говорят они, сионистам мало стереть Палестину с карты, они теперь хотят, чтобы даже в меню самолета такого слова не было? Почему слова «Палестина» и «палестинский» - древние географические термины – вдруг стали оскорбительными? Тем более, что мафтуль, основной ингредиент салата, делающийся из высушенных зерен булгура, широко известен именно как палестинский кускус, и собственно именно поэтому компания выбрала это слово, вместо малоизвестного мафтуль.

Это уже не первый раз, когда кулинария становится фронтом арабо-израильского конфликта. В 2015 году британский супермаркет Waitrose подвергся критике со стороны сторонников палестинской независимости за публикацию журнала «Вкус Израиля», который включал в себя ряд традиционно арабских блюд.

Безусловно, надо понимать, что скандал с кускусом на борту Virgin, каким бы смешным он не казался, на самом деле содержит в себе гораздо больше чем спор о мафтуле или хумусе (тоже спорное блюдо). На самом деле это культурная война за наследие Палестины. В сионистском повествовании Палестина не существует и ее существование не допускается - даже если это просто культурная концепция.

Печальная ирония заключается в том, что, хотя Израиль присвоил себе палестино-арабский кускус (кто-нибудь верит, что жители еврейских гетто в Салониках, Будапеште или Бердичеве знали что такое кускус до переселения в Палестину?), продвигая его в западных странах как «израильский кускус», сионисты делают все максимально возможное, чтобы стереть любое упоминание, которое может подтвердить палестинскую арабскую культуру, будь то мусульманскую или христианскую. Это всего лишь культурное последствие Накбы, физического уничтожения сотен палестинских деревень и городов, и изгнания палестинцев с их земли. Палестинская культура (а кулинария это часть культуры) является тем важным элементом, без которого абсолютное большинство еврейских переселенцев и их потомков не способны ощущать реальную живую связь с землей, которую они зовут своей родиной. С другой стороны, палестинская культура на протяжении уже многих лет поддерживает палестинский нарратив, даже в диаспорных сообществах за границей, а значит, во многом является причиной палестинского сопротивления во всех его формах уже более 70 лет.