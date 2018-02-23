Сотни человек протестовали у российского консульства в Стамбуле против резни в Восточной Гуте

Более 200 человек в четверг протестовали у дверей российского консульства в Стамбуле против продолжающихся нападений сил асадитского режима на оппозиционный анклав Восточной Гуты в Сирии.

За пять дней асадитского "блицкрига" в оппозиционном анклаве под Дамаском погибли уже более 350 мирных жителей. Россию же обвиняют в воздушной поддержке сил режима и нанесении авиаударов по мирным жителям, однако, Кремль отрицает свою причастность к военным преступлениям и называет такие обвинения «беспочвенными».

Демонстранты, большинство из которых сирийцы, скандировали лозунги против режима в Дамаске, а также Москвы и другого сторонника асадитского режима, Ирана, передает корреспондент AFP.

Другие держали плакаты, на которых было написано: «Русские, вы убиваете детей Гуты, но история это запомнит» и «Дети умирают от голода в осаде Восточной Гуты».

Протестующие призвали мировые державы оказать давление, чтобы «положить конец кровопролитию».

Тем временем, пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил в среду, что Турция осуждает эти нападения и «настоятельно призвала сирийский режим немедленно положить им конец».

«Это преступление против человечества, то есть убийство невинных людей в Восточной Гуте неприемлемо, независимо от причины», - сказал Калын.