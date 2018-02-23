В Саудовской Аравии прошел первый публичный показ женской моды

«Голос Ислама» продолжает следить за новостями «саудовского танзимата»*. На этот раз в реформирующемся королевстве случилось событие почти историческое масштаба. В городе Джидда в четверг вечером состоялся первый в стране публичный показ женской моды.

По словам саудовской газеты «Оказ», это мероприятие проходит в отеле "Хилтон" в Джидде, в рамках 19-го Международной саудовской свадебной ярмарки, которую спонсирует принцесса Муди бинт Насер Аль Сауд.

В интервью агентству «Анадолу» саудовский модельер Гадир Афгани не скрывает своей радости. Он говорит, что раньше такие модные шоу не проводились публично, и поэтому, предыдущие мероприятия им приходилось проводить за границей. Но теперь все изменилось, и саудовские модельеры активно планируют мероприятия внутри своего королевства.

По словам директора мероприятия Дарине Каббуч, свадебный рынок Саудовской Аравии является одним из самых богатых в мире, так как зажиточные саудиты платят огромные суммы за щедрые свадебные церемонии и вечеринки.

В трехдневной выставке в Джидде принимают участие 160 местных и международных компаний, специализирующихся на моде, косметике и ювелирных изделиях.

Ну и напомним, что этот шаг полностью укладывается в реформаторскую политику наследного принца Мухаммада бин Салмана, который фактически начал курс на либерализацию королевства, в том числе в пределах индустрии развлечений и открытости женщин.

* - принятое в литературе название модернизационных реформ в Османской империи с 1839 до 1876 года, когда была принята первая османская конституция.