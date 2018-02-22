Население Аль-Баба за год увеличилось вдвое

В эти дни город Аль-Баб, на севере Сирии, отмечает первую годовщину своего освобождения от сил ИГИЛ*. За этот год, как сообщает Daily Sabah, население города выросло со 130 000 до 300 000 человек, в основном благодаря экономике и развитой сфере услуг, которые расцвели в условиях безопасности.

Город, являющийся важным перекрестком и населенным пунктом в северо-восточной провинции Алеппо, был освобожден от четырехлетнего правления ИГИЛ 22 февраля 2017 года бойцами Турецких вооруженных и Свободной Сирийской армии в рамках операции «Щит Евфрата», запущенной 24 августа 2016 года.

Из-за своей стратегической важности Аль-Баб стал свидетелем самых жестоких столкновений между боевиками ИГИЛ и турецкими войсками, особенно в районе Шейх-Акель, возвышающемся над городом.

После его освобождения большинство жителей аль-Баба вернулись в город, население которого в феврале 2017 года насчитывало около 130 000 человек, а уже в феврале 2018 года стало около 300 000 человек.

Благодаря усилиям Турции инфраструктура города и общественные здания, сильно пострадавшие из-за отсутствия технического обслуживания, авиаударов и городских боев, были либо отремонтированы либо полностью перестроены.

Мухаммад аль-Фарис, менеджер юридического отдела местной администрации в Аль-Бабе, сообщил информационному агентству «Ихлас», что с момента освобождения город пережил период значительного развития. «Все обломки и мусор в городе были удалены. Дома были восстановлены, отремонтированы школы, больницы, открылись новые школы, 27 000 студентов возобновили учебы. Улучшились медицинские услуги, открыта новая больница в северном районе Асури. В городе начался промышленный скачок, и в экономике было зарегистрировано большое развитие. Были созданы гражданские организации, в том числе профсоюз учителей, профсоюз инженеров и профсоюз коллегии адвокатов, выполняющие свои социальные обязанности. Хотя реестры о недвижимом имуществе были утрачены, были проведены переписи коммерческих и земельных реестров. В рамках усилий по установлению безопасности была создана регулярная полицейская организация и суды», - пояснил Фарис.

Сообщают также, что турки помогли открыть 9 новых школ в городе, а еще 16 школ открылись в его окрестностях.

Интересно, что Аль-Баб, судя по сообщениям, сейчас представляет из себя Сирию в миниатюре. Едва ли не большинство его жителей сегодня это сирийские беженцы из других городов и регионов.

В целом же, совершенно очевидно, что Турция будет прилагать все усилия, чтобы показать, что турецкий контроль над сирийскими территориями стоит того. В этом смысле, Аль-Баб и Джераблус являются чем-то вроде витрины, обращенной к Африну и Манбиджу.

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