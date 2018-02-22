В Каире переименовывают "османские" улицы

Мы уже писали о том, как в Турции используют переименование улиц в политических целях. Что же, египтяне показывают, что это оружие может быть использовано и против самой Турции, ведь дурной (или не дурной, тут уж кому как) пример заразителен, как говорится.

Губернатор Каира Атеф Абдуль-Хамид объявил 6 февраля, что город переименует улицу Селима I в районе Эль-Зайтун в восточном Каире. Новое название пока неизвестно, но все сходятся рна том, что это вряд ли это будет именем другого османского султана.

Селим I Явуз был девятым правителем Османской империи и 74-м халифом Ислама, который завоевал Египет в 1517 году после битве при Ридания. Считается, что улица была так названа между 1805 и 1848 годами, в годы время правления Мухаммада Али паши, который постановил, что улицы будут носить имена правителей. Что интересно, Мухаммад Али, воевавший дважды с Османским государством, и добившийся фактической независимости Египта, считается героем египетских националистов, несмотря на свое явное уважение к османским султанам прошлого.

Решение о переименовании улицы появилось после того, как Мухаммад Сабри ад-Дали, профессор современной истории в Хельванском университете в Каире, написал доклад о проблеме и потребовал от губернатора сменить название. Дали сказал, что неправильно называть улицу именем человека, который завоевал Египет и сделал его провинцией Османской империи на 400 лет, убив тысячи египтян, защищающих свою землю. Селим I также казнил последнего мамлюкского султана, Туман бея, и распустил египетскую армию.

Генерал-майор Хешам Абдуль-Хамид, глава Эль-Зайтуны, в настоящее время проводит обсуждения с жителями района, интеллектуалами и историками, чтобы выбрать новое имя.

У неприязни египетского общества (и особенно египетских интеллектуалов) к Селиму Явузу имеются давние корни, и они легко объяснимы, если вспомнить, что взятие Каира османской армией в 1517 году для египетского историка Мухаммада ибн Йяса было сравнимо с разорением Багдада монголами. Представители египетской интеллигенции, выступающие за переименование улицы, например, профессор Асем ад-Дасуки из того же Хальванского университета, подчеркивают, что проблема вовсе не в том, что Селим был «иностранцем». По их мнению, нет никаких проблем в том, чтобы назвать улицы именем иностранца, послужившего Египту и человечеству, например, именем французского доктора Антуана Клота, который основал медицинскую школу в Касра аль-Айни в 1828 году. И даже когда речь заходит о завоевании Египта, тот же ад-Дасуки подчеркивает разницу между Амром ибн аль-Асом, который возглавил первое мусульманское завоевание Египта в 640, и Селимом Явузом. Амр ибн аль-Ас сражался с византийцами, говорят они, а Селим убивал египтян, причем мусульман.

Улица Селима не единственная "османская" улица, чье название скоро может быть изменено. Например, на фото: улица Али Рызы-паши, известного османского офицера и политика начала ХХ века, одного из последних великих визирей Османского государства. Комитет по наименованию улиц вскоре должен представить властям целый список улиц, чьи "османские" названия будут изменены. Существую предложения называть улицы в честь солдат и офицеров египетской армии и полиции, погибших в боях с террористами. Решение имеет широкую поддержку в обществе, которое недовольно тем, что улицы носят имена "османских колонизаторов".

Но как бы то ни было отношение к османской истории невозможно отделить от современных египетско-турецких отношений, которые с 2013 года (то есть, после свержения Мухаммада Мурси) представляют из себя нечто вроде холодной войны. В преддверии выборов (или точнее, формального переизбрания ас-Сиси на второй срок), запланированных на март, власти Египта точно также используют популистский национализм для мобилизации населения, как это делают власти Анкары.