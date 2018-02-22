Восточная Гута – новая Сребреница, которую мир снова не замечает

Многие эксперты и наблюдатели, пишущие о войне в Сирии, умудряются написать длинные и обстоятельные статьи, не упомянув не единого слова об ужасах, которые несет асадитский режим мирным жителям Сирии. К примеру, Патрик Кокберн, прославленный журналист и «эксперт» по Ближнему Востоку, написал на днях в Independent целую статью об осаде Восточной Гуты (назвав ее «возможно последней осадой этой войны»), при этом ни слова не упомянув о том, как силы режима всего за пару дней убили сотни мирных жителей. К счастью, есть авторы, которые еще называют вещи своими именами. Так, колумнист The Guardian Саймон Тисдолл пишет, что мир снова не замечает, как в сирийской Восточной Гуте происходит тоже самое, что было в боснийской Сребренице в 1995 году.

С каждым умирающим ребенком, с каждым актом жестокости, который остается безнаказанным, Восточная Гута все более похожа на то, что Кофи Аннан когда-то называл худшим преступлением, совершенным на европейской земле с 1945 года. Восточная Гута превращается в Сребреницу Сирии.

Как и боснийский мусульманский анклав в 1995 году, Восточная Гута на окраине Дамаска была осаждена силами режима с ранних стадий сирийской войны. Годы истощения не смогли выбить повстанческие группы, которые его контролируют.

Как и в Сребренице, продовольственные запасы, помощь и медицинская помощь были отрезаны. В 1993 году ООН обозначила Сребреницу в качестве «безопасного района». В прошлом году, в рамках неудачных мирных переговоров в Астане, Москва объявила Восточную Гуту «зоной деэскалации».

Но результата не последовало. Как и в Боснии, никто не пытался защитить гражданское население, когда наступление режима началось там в декабре, после того, как переговоры потерпели неудачу. Воздушные удары и бомбардировки, которые теперь причиняют ужасный урон, безнаказанно осуществляются сирийскими силами и их российскими союзниками.

ООН почти что умоляла проасадовскую коалицию, в которую входят про-иранские группировки, согласиться на немедленное гуманитарное прекращение огня. Ее призывы были проигнорированы. Просьбы благотворительных организаций о доступе также остались без ответа.

Внимание крупных держав - США и России - и региональных игроков, таких как Турция, вместо этого сосредоточено на большой стратегической игре, которую они разыгрывают над трупами полумиллиона сирийцев. Их взгляд направлен на будущее управление страной, которая по сути разделена на зоны влияния.

Для администрации Трампа это означает ограничение предполагаемых амбиции Ирана по созданию «наземного моста» к Средиземному морю или «шиитского полумесяца», протянувшегося от Герата в Афганистане до долины Бекаа в Ливане. Для турок же речь идет о сокрушении курдов. А для Владимира Путина речь идет о власти.

Но для жителей Восточной Гуты речь идет о выживании. За последние 36 часов рекордное число людей погибло в районе, где общая численность погибших с 2011 года, когда началась война, составляет неисчислимое количество тысяч человек. И выхода нет.

Более 100 погибших, более 500 раненых и пять больниц разбомблены. Насилие неумолимо и невыносимо жестоко.

В Сребренице в течение нескольких дней были убиты около 8 000 мусульманских мужчин и мальчиков. От 25 000 до 30 000 боснийских женщин, детей и стариков подверглись насильственному перемещению и жестокому обращению. Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии позднее постановил, что эти преступления представляют собой геноцид.

В то самое время мир отошел в сторону и наблюдал, как генерал армии боснийских сербов Ратко Младич и военизированные формирования «Скорпионов» подошли, опередив голландских миротворцев. Международное сообщество прекрасно понимало, что может сделать Младич, что массовое убийство неизбежно. Оно просто отвело взгляд.

Агония Восточной Гуты, уже печальной известной как место применения химического оружия в 2013 году, когда силы режима использовали газ зарин, проходит медленнее, но точно также игнорируется. Вновь убивают мирных жителей, в том числе большое количество детей. Опять же, западные державы, силы которых развернуты в стране, отказываются вмешиваться. И снова ООН беспомощна, Совет безопасности стал бессильным из-за российских вето.

«Это может быть одним из худших нападений в истории Сирии, еще хуже, чем осада Алеппо ... Систематические нападения на мирных жителей и их убийства является военным преступлением, и международное сообщество должно действовать, чтобы остановить это», - сказал Зайдун аль-Зуаби из независимого Союза медицинских и благотворительных организаций.

Но на данный момент, по крайней мере, президент Сирии Башар аль-Асад - как и Младич в 1995 году - по-видимому, невосприимчив к разуму или внешнему давлению. Свидетельства, подтверждающие участие Асаде в военных преступлениях и преступлениях против человечности, многочисленны. До сих пор ему не предъявляли никаких обвинений, и он вел себя независимо.

Сегодня в Восточной Гуте, также как и в Сребренице в 1995 году, совершаются гнусные преступления, которые могут стать геноцидом. В ноябре Младич был окончательно осужден за геноцид в Гааге. Это заняло 22 года. Сколько еще детей умрет до того, как правосудие будет подано в Сирии?