В турецкой больнице, построенной для беженцев рохинджа, родился первый ребенок

В общем потоке как правило невеселых новостей о рохинджа встречают и такие, которые вроде бы кажутся не значительными, тем не менее, вселяют надежду.

В турецкой больнице, построенной специально для беженцев рохинджа на юго-востоке Бангладеш, родился первый ребенок. Об этом сообщило посольство Турции в Дакке, опубликовавшее фотографию новорожденного мальчика (его, кстати, назвали турецким именем Мухаммад Альперен) и его матери на своей странице в твиттере.

На другой фотографии изображен мальчик с медсестрами и врачами, работающими в полевом госпитале в районе Кокс Базар в Бангладеш, где размещаются беженцы рохинджа, бежавшие от геноцида в Мьянме.

Больница была построена и управляется Министерством здравоохранения Турции и Управлением по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), специально для оказания неотложной медицинской помощи беженцам.

В интервью агентству Анадолу, главный врач больницы Джемалуддин Мухаммад, помимо того, что подтвердил успешное рождение здорового ребенка, сказал, что до создания больницы в лагере отсутствовали какие-либо медицинские учреждения. «Люди в лагере находились в очень неблагоприятном положении, особенно большинство беременных женщин никогда не обращались к врачу. Этим людям не хватало железа, витаминов или фолиевой кислоты».

Полевой госпиталь начал работать в январе, и с тех пор существенно улучшил общее медицинское состояние беженцев в лагере.