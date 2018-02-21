В Саудовской Аравии допросили журналиста, возмущенного количеством мечетей в стране

Саудовский журналист был допрошен министерством культуры и информации в понедельник, после того, как он вызвал всеобщее возмущение, сказав, что громкоговорители мечетей должны быть отключены, а количество самих мечетей в стране необходимо уменьшить.

Мухаммад аль-Сухайми, журналист саудовской газеты «Аль-Ватан», сказал в интервью MBC, что в стране «слишком много мечетей», добавив, что большое количество мечетей «приносит больше вреда, чем пользы».

По его словам: «Звук отвлекает молящихся, беспокоит детей, с этой стороны азан, с той стороны азан…это страшно и распространяет панику в стране». Сухайми добавил, что использование громкоговорителей было феноменом, поощряемым реформистским движением Сахва, которое, несмотря на свой мирный характер, преследуется властями КСА. Так, наследный принц Мухаммад бин Салман в октябре назвал это движение корнем всего зла.

Сухайми также призвал к сокращению числа мечетей в стране, что, по его мнению, приведет к большему количеству верующих в каждой мечети.

Надо сказать, что вопросы, поднятые Сухайми, каким-бы ни было его намерение, обсуждаются в исламском мире давно. Например, в Египте еще в 2010 году правительство приказало соблюдать единое время для азана, чтобы не было расхождений, и чтобы не пересекались призывы к молитве их различных мечетей, что создает значительный шум и не позволяет даже разобрать слова азана.

Тем не менее, пользователи соцсетей весьма жестко отреагировали на интервью Сухайми. Один из комментаторов написал следующее: «Как призыв к молитве может пугать ребенка, когда азан читают новорожденному, что является сунной? Ребенок привыкает к этому и растет, слушая его 5 раз в день, и, клянусь Аллахом, вы не чувствуете спокойствия, кроме как когда слышите азан».