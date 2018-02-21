Эрдоган: прелюбодеяние - под запрет!

Турция сделала ошибку, когда решила все-таки не криминализовать прелюбодеяние, и теперь должна пересмотреть эту идею, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Тем самым турецкий президент вернулся к вопросу, который вызывал ожесточенные дебаты еще десять лет назад, когда он был впервые поднят.

Правящая Партия справедливости и развития изначально выдвинула эту идею в 2004 году, через два года после своего прихода к власти, в рамках широкомасштабных правовых реформ, вызванных необходимостью привести законодательство страны в соответствие с нормами Европейского союза. Предлагаемый закон предусматривал уголовную ответственность за прелюбодеяние и внебрачный секс, что должно было наказываться сроком тюремного заключения на три года. Однако, это предложение вызвало волну возмущений как внутри страны, среди светских турок, так и за ее пределами, особенно среди европейских чиновников, которые заявили, что предлагаемый законопроект существенно ставит под угрозу шансы Турции на вступление в ЕС. Тогда, в сентябре 2004 года, ПСР отказалась от дальнейших шагов по реализации этого закона.

«Я думаю, что было бы очень и очень своевременно снова обсудить вопрос о прелюбодеянии, поскольку наше общество находится в другом положении в отношении моральных ценностей», - заявил Эрдоган журналистам во вторник после парламентской встречи в Анкаре.

«Это самокритика. Я должен сказать, что в процессе (переговоров с) ЕС мы допустили ошибку ... Теперь мы должны оценить создание правил о прелюбодеянии и, возможно, рассмотреть их вместе с проблемой (сексуальных) домогательств и другими». Таким образом, возможный запрет прелюбодеяния Эрдоган довольно ловко связал с будоражим всех сейчас вопросом сексуальных домогательств (то, что по английский называют harassment).

Безусловно, любые разговоры о запрете прелюбодеяния сейчас будут рассматриваться как часть общего курса ПСР на исламизацию секулярной Турецкой Республики, и на попытку превратить Турцию во «второй Иран». Между тем, прелюбодеяние было запрещено в Турции вплоть до 1996 года, когда Конституционный суд отменил закон, заявил, что он применяется несправедливо – мужчин можно было наказать, лишь доказав факт продолжительных отношений «на стороне», тогда как женщинам достаточно было попасться единожды.

Помимо закона о прелюбодеянии так же Эрдоган поднял другой крайне спорный вопрос – о возвращении смертной казни. Он сказал, что, хотя сейчас смертная казнь в Турции незаконна, возможно будут приняты соответствующие изменения в конституции, чтобы вернуть ее. По словам Эрдогана, возвращение смертной казни важно в связи с борьбой Турции против терроризма. В прошлом году после победы на референдуме, расширяющем президентские полномочия, Эрдоган пообещал перед толпой сторонников, что, если понадобится, будет организован еще и референдум о возвращении смертной казни.

Разумеется, все эти условно анти-либеральные меры вызовут крайне негативную реакцию в Европе, и не исключено, что, хотя бы частично, риторика Эрдогана на это рассчитана. Турция до сих пор является кандидатом в члены ЕС, но переговоры о вступлении Турции в ЕС были заморожены в 2016 году, после начала массовых арестов и преследований, связанных с попыткой неудавшегося переворота.