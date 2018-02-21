Краткий курс по смерти Сталина

Фильм "Смерть Сталина" - вовсе не комедия. Честно говоря, посмотрев трейлер, я ожидала плоской и глупой карикатуры.

Но получился глубокий фильм.

При всей пестроте участников, это картина по духу британская. Она строго на заявленную тему, без особых отсылок к сегодняшнему фарсу. Чего нет, того нет.

А есть предельно сухая реконструкция, которая гораздо достовернее диких сериалов о Сталине, которые настрогали за годы путинизма, с их попытками "объяснить" и "очеловечить".

Фильм не о Сталине, а о свите - Берии, Молотове, Хрущеве, Маленкове, Микояне, Кагановиче, Булганине, Жукове.

Прям на пальцах разбита популярная нынче идея о том, что "Берия задумал либерализацию".

Прям на пальцах рассказано, какие тёрки шли между членами цк. И о том, кто был инициатором появления архиереев у гроба.

Лидия Тимашук, отправившая в гулаг весь цвет медицины, там, кстати, и вовсе красотка и не то чтобы совсем уж сволочь.

Хорошо, что в этом фильме есть пианистка Юдина. О ней мало что знают те, кто специально не интересуются. А это фантастический пример, что один в поле воин и ещё какой, даже слабая артистическая женщина.

На что сталинисты и патриоты обиделись, понять сложно.

Они же ненавидят Хрущева - вот там он такой, как они любят.

Да и знаменитая "давка на похоронах" показана не как "тупое стадо друг друга затоптало", а как спровоцированный Берией расстрел 1500 человек.Британский стиль проявляется в том, что сволочь показана сволочью, но нет и тени любимого в России мотива, что народ - это концентрат невежества и грубости, которую может обуздать только сильная рука.

Надежда Кеворкова