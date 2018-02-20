Саудийкам больше не требуется разрешение мужчин, чтобы начать свой бизнес

Женщины в Саудовской Аравии теперь могут открывать свои собственные предприятия без согласия мужа или родственника мужчины. Это решение стало частью мер, предпринимаемых королевством в стремлении расширить быстрорастущий частный сектор.

Но кроме того, такое изменение политики, объявленное правительством Саудовской Аравии в четверг, также знаменует собой важный шаг от строгой системы опеки, которая была принята в стране десятки лет.

«Женщины теперь могут начать свой собственный бизнес и получать выгоду от (правительственных) электронных услуг без необходимости доказывать согласие опекуна», - говорится в сообщении министерства торговли и инвестиций на его веб-сайте.

В соответствии с системой опеки и попечительства в Саудовской Аравии женщины должны представить доказательства разрешения мужского опекуна (вали) - обычно мужа, отца или брата – чтобы сделать любую государственную документацию, для поездки или зачисление на обучение.

Это не единственная новость о женской занятости в КСА. Ранее, прокуратура Саудовской Аравии заявила, что начнет впервые привлекать женщин следователей. Королевство также открыло 140 позиций для женщин в аэропортах и ​​пунктах пересечения границы, что является историческим событием, которое, по словам правительства, привлекло 107 000 женщин заявителей.

Безусловно, все эти решения следуют в фарватере нового курса на реформацию или либерализацию саудовского общества, который иногда называют «саудовским танзиматом» по аналогии с реформаторской политикой в Османской империи 190го столетия. Однако, надо понимать, что за этими реформами стоит не просто тот факт, что саудовцы «испортились» и стали «прогибаться» под Запад, как ошибочно думают многие мусульманские наблюдатели.

Причины гораздо сложнее, и в частности, это тот факт, что Саудовская Аравия, долгое время зависящая от добычи нефти для получения экономических доходов, стремится расширить частный сектор страны, а это невозможно, если не включить в него женскую половину страны. Занятость женщин в пост-нефтяную эру станет скорее всего общим и распространенным делом. Во всяком случае, принц Мухаммад бин Салман, главный архитектор программы реформ, известной как «Видение 2030», заявил, что его целью является увеличение доли женщин в рабочей силе с 22% до почти трети. Так что, надо понимать, что такая либерализация в КСА, так же как и некогда либерализация женских прав в Европе, движима первую очередь стремлением не освободить женщин, а включить их в конвейер постоянной работы.