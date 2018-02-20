Американское посольство в Анкаре официально «переехало» на улицу Оливковой ветви

В понедельник 19 февраля на улице в Анкаре, на которой расположено посольство США, официально вывесили табличку с новым названием.

Улица раньше носила имя Невзата Тандогана, губернатора Анкары в 1929-1946 годы, но теперь она называется улицей «Оливковой ветви», в честь операции «Оливковая ветвь», которую Турция проводит в сирийском анклаве Африн против местных ячеек РПК, за которыми, как убеждена вся Турция, стоят США.

Хотя даже некоторые журналисты проправительственных СМИ отрицают американскую поддержку для сил YPG в Африне, союзничество США с YPG в Сирии вещь очевидная, и это совершенно справедливо раздражает турок, которые считают, что их партнер по НАТО вооружает злейших врагов турецкого государства (а значит и НАТО).

По этой причине, муниципалитет Анкары 12 февраля принял решение изменить название улицы.

Это не первый раз, когда названия улиц используется в дипломатии или политике в Турции.

Так, мэр Анкары переименовал улицу Объединенных Арабских Эмиратов в Анкаре в честь османского военачальника, Фахреддина паши, защитника Медины в годы Первой мировой войны, после дипломатического скандала между ОАЭ и Турцией.Отметим, что в то время, как многие поддерживают такие переименования, ряд других наблюдателей отмечает популистский и даже карнавальный характер таких мер.