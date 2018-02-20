Не кнутом единым: Китай планирует бороться с бедностью в Синьцзяне

Мы неоднократно писали о том, как коммунистическое правительство Китая применяет репрессивные меры к мусульманскому уйгурскому населению провинции Синьцзян. Тем не менее, было бы ошибкой считать, будто КНР умеет применять в обращении с мусульманским меньшинством лишь кнут, то есть насилие. Отнюдь, кому как не коммунистам знать, что лояльность местного мусульманского населения во многом зависит от пряника.

Официальное агентство «Синьхуа» сообщает, что правительство КНР разработал трехлетний план по искоренению нищеты в 22 беднейших районах северо-запада страны. В этом году Китай планирует вывести из состояния нищеты 400 000 человек. Специальные чиновники из Пекина будут направлены в 192 района в четырех округах и будут работать до 2020 года, чтобы вывести людей из бедности.

В целом эти меры являются частью общей программы Коммунистической партии Китая по борьбе с бедностью в сельских районах и повышению годового дохода граждан выше официальной черты бедности в размере 362 долларов США к 2020 году. Сообщается, что в 2017 году Китай вывел почти 13 миллионов сельских жителей из состояния бедности.

Однако, Синьцзян все же регион особый, ведь здесь бедность жителей накладывается на культурную дискриминацию и репрессии по религиозному признаку. Масштабное угнетение уже вызвало волну насилия, сотни людей погибли в ходе столкновений между местными уйгурами и ханьскими переселенцами, особенно в южной части Синьцзяна. Кроме того, правительство опасается роста вооруженного сопротивления. Именно поэтому, наряду с государственным насилием правительство стремится экономическими мерами искоренить ростки недовольства.