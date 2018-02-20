Саудовская Аравия против проекта "аравийского ЕС"

В мусульманских кругах давно обсуждается идея некого исламского аналога Европейского Союза. Образ ЕС, процветающего единого экономического и даже политического пространства Европы, столь резко контрастирует с образом разобщенности мусульманского мира, что совершенно естественным образом модель ЕС становится примером для многих мусульман.

Именно к этой модели обратился правитель Катара эмир шейх Тамим бин Хамад Аль Тани. Он заявил в пятницу, что страны Ближнего Востока должны оставить позади все свои разногласия и создать договор о безопасности, построенный по образцу Европейского союза, чтобы отвести регион от края пропасти.



Он также обратился к международному сообществу с просьбой поддержать дипломатическое давление на соответствующие страны для достижения этой цели.

Однако, реакция Саудовской Аравии стала отличной иллюстрацией того, почему все подобные проекты на Ближнем Востоке сейчас еще не возможны. Министр иностранных дел КСА Адель аль-Джубейр заявил, что Саудовская Аравия не заинтересована в участии в таком альянсе в стиле ЕС.

«У нас уже есть структура», - сказал аль-Джубейр в Вене в кулуарах встречи со своим австрийским коллегой, имея в виду Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), 36-летний политический и торговый блок государств Персидского залива.

«Мы надеемся, что Катар исправится и прекратит свою поддержку терроризму ... Если они это сделают, они станут доброжелательным членом ССАГПЗ, и мы сможем продвигаться вперед, чтобы улучшить безопасность для всех нас», - сказал аль-Джубейр.

Другими словами, региональные разногласия столь велики, а центры силы столь амбициозны, что никакого единого «мусульманского ЕС» или хотя бы даже «аравийского ЕС» не может быть. Горький опыт Европы показал, что ЕС стал возможен лишь после двух разрушительных мировых войн, уничтоживших практически всю старую Европу. К сожалению, именно к полномасштабной войне Ближний Восток сейчас гораздо ближе, чем к модели ЕС.