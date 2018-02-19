Приговор за «оскорбление христианства» в Ливане: заучивание Корана

В Ливане судья Джоселин Матта приговорила трех молодых людей их мусульманской общины страны, обвиняемых в «оскорблении христианства» (на самом деле, они разбили статую девы Марии в церкви города Триполи) к заучиванию коранической суры Аль Имран, той самой суры, в которой восхваляются Марьям и Иса, мир им. Тем самым, подростки избежали тюремного наказания.

Решение судьи, которая сама является христианкой, было очень позитивно воспринято в стране, в том числе мусульманскими политиками и общественными деятелями, так же, как и пользователями социальных сетей. Премьер-министр Саад Харири назвал постановление судьи «образцовым примером справедливости и обучения общим убеждениям между мусульманами и христианами».

Бывший премьер-министр Наджиб Микати также приветствовал приговор судьи, пощадившего подростков:

«Это пример исправляющих судебных решений, основанных на толерантности, правильном религиозном образовании и уважении к другим», - сказал Микати.

Ветераны юридической системы Ливана (довольно сложной, кстати, учитывая многоконфессиональность) говорят, что впервые за десятки лет практики сталкивается с ситуацией, когда заучивание Священного Корана применяется в качестве судебной меры – то ли наказания, то ли воспитания.

Статье 473 уголовного кодекса Ливана предусматривается, что лица, признанные виновными в богохульстве или оскорблении религии, могут попасть в тюрьму на срок до одного года. Некоторые из наиболее громких случаев богохульства связаны с цензурой и средствами массовой информации.

Например, певец Марсель Халиф был обвинен в богохульстве в 1999 году за включение стихов из Корана в свою песню.

В суд на него подали представители Дар аль-Фатва, высшего суннитского органа Ливана, но певец был оправдан судом, который заявил, что существует разница между актом, который «нарушал бы религиозное положение и [действием], которое фактически выражает неуважение к религии».

Другим повезло меньше: журнал «Самандал» был оштрафован на 20 000 долларов в 2015 году за разжигание религиозной ненависти, богохульства, публикацию ложной информации и высмеивание в карикатурах.