ХАМАС: «Не мы являемся причиной нищеты Газы»

Палестинское движение ХАМАС отвергла обвинения со стороны США в том, что именно оно вызвало гуманитарный кризис в Газе.

Началось с того, что Джейсон Гринблатт, специальный представитель президента США Дональда Трампа на международных переговорах, обвинил ХАМАС в том, что оно причинило «страдания» народу Газы, решив «увеличить насилие».

Разумеется, ХАМАС категорически отвергает такую логику, указывая, что де-факто Израиль и США взяли в заложники население Газы. Об этом представители движения ясно заявили в своем коммюнике в воскресенье. ХАМАС назвали заявления США «зеленым светом для израильской оккупации, чтобы продолжать агрессивный подход к палестинскому народу».

С точки зрения ХАМАС причина гуманитарной катастрофы в Газе — это ничто иное, как десятилетняя блокада со стороны Израиля, при масштабной государственной поддержке США. ПО словам представителей ХАМАС: «Администрации США, одна за другой, ответственны за трагедию, которую переживает палестинский народ с начала оккупации... На протяжении всей истории арабо-израильского конфликта США игнорировали право палестинского народа жить в безопасности и мире на своей земле».

Напомним, что почти два миллиона жителей Газы страдают в результате израильской блокады анклава.