Facebook нанял на работу первую саудийку

Социальная сеть Facebook кажется решила откликнуться на волну либерализации в Саудовской Аравии и впервые наняла на работу саудовскую женщину.

Самар Абдуль-Мухсин аль-Султан, недавно окончившая университет Тринити в Ирландии по специальности «Международная торговля и экономика», будет заниматься в Facebook надзором за малыми и средними предприятиями, и информировать их о том, как использовать социальную сеть для продвижения своего бизнеса.

В интервью журналу «Сайидати», посвященному женскому стилю, аль-Султан сказал, что она объединяет в себе уверенность и образование.

Кстати, одновременно с предложение о работе в Facebook она получила предложение о работе от Google, но отказалась в пользу Facebook.

По словам Аль-Султан, чтобы получить работу ей пришлось пройти семь интервью.

Надо сказать, что это решение в общем то является прорывом не только для саудовских женщин, но и для Facebook. Гиганта социальных сетей часто критикуют за то, что среди его сотрудников слишком мало женщин. Из-за этого, Facebook в прошлом году был вынужден принять меры – была увеличена доля женщин, работающих в компании, с 33 процентов в 2016 году до 35 процентов в 2017 году, причем доля женщин в техническом отделе выросла на два процента с 17 процентов до 19 процентов. Вполне возможно, что найм саудовской женщины укладывается в политику продвижения разнообразия в компании.

В саудовских соцсетях люди поздравляют Самар и друг друга, так как считают это большим успехом саудовской молодежи.