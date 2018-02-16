«Гуантанамо готов к новым заключенным» - американский адмирал

Высокопоставленный военный чиновник США заявил в четверг, что тюрьма в заливе Гуантанамо «подготовлена» к новым задержанным, но пока еще не получила приказ об этом.

Президент Дональд Трамп в прошлом месяце подписал исполнительный указ, отменивший в конечном счете бесплодную директиву своего предшественника Барака Обамы от 2009 года о закрытии печально известной американской тюрьмы.

«У нас есть 41 заключенный, которые находятся здесь прямо сейчас, и мы готовы получить больше, если они будут направлены к нам», - сказал адмирал Курт Тидд, курирующий южное командование вооруженных сил, которое включает Гуантанамо.

«На сегодняшний день нам не дано предупреждений о том, что в нашу сторону могут быть направлены новые подозреваемые, но наша ответственность будет заключаться в том, чтобы эффективно их интегрировать».

Американские военные официальные лица открыто обсуждают судьбу задержанных бойцов ИГИЛ*, в основном иностранных боевиков, которые находятся под охраной вооруженных сил США в северной Сирии.

Напомним, что Гуантанамо не получал новых заключенных с 2008 года, но в ходе своей предвыборной кампании Трамп пообещал заполнить лагерь «плохими парнями», и сказал, что было бы «отлично», если бы подозреваемых в терроризме посылали сюда. Такое внимание к Гуантанамо со стороны президентских кандидатов, впрочем, говорят о том, что даже они больше воспринимают лагерь как символ, чем как реально эффективно средство борьбы с терроризмом.



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