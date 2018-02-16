Иранский режим уничтожает арабское наследие Ахваза

В январе 2018 года иранский режим приказал уничтожить еще один заметный артефакт исторического наследия в оккупированном арабском регионе Ахваз.

Активисты из Ахваза сообщают, что власти режима проигнорировали петиции, поданные местными жителями, которые просили не уничтожать 98-летний кинотеатр в городе Дар Хвайн к западу от региональной столицы. Однако, при поддержке силовых структур, и при содействии должностных лиц муниципалитета, историческое здание было разгромлено бульдозерами.

Этот почти столетний кинотеатр был построен для жителей региона в 1920 году по приказу шейха Хазаля Аль-Кааби, последнего арабского правителя Ахваза, который был свергнут в 1925 году, когда Иран аннексировал тогдашний автономный арабский эмират, причем даже собственное иранское агентство по наследию определило это здание как историческое место, нуждающееся в защите.

К сожалению, также как это имело место после аннексии и оккупации 1925 года, последовательные иранские режимы (и в этом смысле нет разница между Пехлеви и Хомейни) неустанно трудились, чтобы стереть арабское культурное наследие и достопримечательности Ахваза. По мнению жителей бывшего эмирата, все это является частью более масштабных усилий по искоренению их арабской идентичности, истории и наследия.

Помимо кинотеатра еще многие другие объекты исторического наследия были либо разрушены вандалами иранского режима, либо намеренно заброшены до такого состояния, когда здания уже обрушивались сами. В числе таких объектов находятся дворцы эмира Хазаля в городах Мухаммара, Хамидий и столице региона городе Ахваз.

В ноябре 2010 года боевики печально известного «Корпуса Стражей Исламской Революции» (КСИР) уничтожили дворец Филия, который был построен в 1917 году. Два года спустя в 2012 году еще один дворец, основанный принцем Хазалем в городе Хамидие, был снесен бульдозером, затем в июле 2013 года режим приказал снести дворец Сарай Аджам, расположенный в столице Ахваза. Это здание было зарегистрировано как объект особого исторического интереса со стороны иранского агентства по сохранению наследия, а активисты ахвази призвали соответствующие международные организации, такие как ЮНЕСКО, принять решительные меры, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение исторических объектов, что ведет к стиранию арабской идентичности региона.

Напомним, что Ахваз (Хузестан) это регион на юго-западе современного Ирана, известный также как Иранский Хузестан. До 1924 года, хотя регион и был официально частью Ирана, им управляли местные арабские эмиры, последним из которых был шейх Хазаль аль-Кааб. После оккупации силами Резы Пехлеви Ахваз лишился своей автономии. По мнению многих его жителей, что с конца 19-го века в их регионе ведется неофициальная битва за восстановление Персидской империи. Иранский режим старается уничтожить культуру Ахваза, запрещает носить арабскую одежду и разговаривать на родном арабском языке, а также старается заселить регион персидскими поселенцами. Уничтожение исторических мест Ахваза является лишь частью общей политики режима по борьбе с самосознанием этнических меньшинств Ирана.