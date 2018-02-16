Криштиану Роналду призвал поддержать детей рохинджа

Португальская звезда легендарного клуба «Реал Мадрид» футболист Криштиану Роналду в четверг поделился фотографией в Twitter (у которого более 69 миллионов подписчиков), чтобы поддержать детей рохинджа.

«Один мир, в котором мы все любим наших детей. Пожалуйста, помогите. #Rohingya #Refugee», - написал он, добавив ссылку на страницу некоммерческой организацией «Спасите детей», где люди могут делать онлайн-пожертвования.

На фотографии видны отец и ребенок в клинике благотворительной организации в лагере беженцев в Бангладеш.

Фонд помощи детям «Rohingya Crisis Children's Relief Fund» помогает обеспечивать детей и семьи беженцев водой, продовольствием и жильем.

Сам Роналду давно работает с благотворительной организацией по правам ребенка. Ранее он пожертвовал продукты питания, одежду и медицинскую помощь семьям, пострадавшим от войны в Сирии. Конечно, может показаться незначительным сообщение о том, что очередная «звезда» сделала перепост в твоем твиттере. Но не стоит недооценивать такие вещи, в мире, где один твит, особенно если его прочитает больше людей, чем населения Франции, способен изменить жизни очень многих нуждающихся.