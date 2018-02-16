В Газе из-за нехватки топлива прекратила свою работу единственная электростанция

По словам чиновников, единственная электростанция в секторе Газа прекратила работать в четверг из-за нехватки топлива, что грозит существенным ухудшением гуманитарных условий в палестинском анклаве. Закрытие станции, которая обычно обеспечивает примерно пятую часть электроэнергии в Газе, усугубит и без того критический дефицит электроэнергии.

Мухаммад Табет, представитель энергетической распределительной компании Газы, сказал, что по сообщениям властей электростанция перестала функционировать в полночь из-за нехватки топлива.

Два миллиона жителей Газы получают только около четырех часов электроэнергии в день. Обычно станция обеспечивает около 20 мегаватт в день, используя топливо, импортируемое из Египта, но теперь единственной доступной энергией являются примерно 120 мегаватт электроэнергии, импортируемой из Израиля.

«Для сектора Газа требуется около 500 мегаватт (в день). У нас же есть дефицит энергии в 380 мегаватт», - сказал Табет.

В своем заявлении распределительная компания призвала к скорейшим мерам по возврату топлива на станцию.

На прошлой неделе Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обеспечили финансирование топлива для генераторов в больницах и других ключевых объектах. Всего уже три больницы и 16 медицинских центров прекратили предлагать ключевые услуги в последние недели из-за нехватки топлива.

Это не первый раз, когда электростанция отключается из-за нехватки электроэнергии. Кроме того, станция часто страдала от бомбардировок израильской армией в ходе военных операций Израиля против ХАМАС.