Китайская военная база в Афганистане?

В январе появились сообщения о том, что Пекин и Кабул пришли к соглашению о постройке китайской военной базы в Бадахшане, отдаленном горном регионе Афганистана, который граничит с Китаем и Таджикистаном.

Хотя целый ряд афганских официальных лиц подтверждает эту информацию, Китай пока что ее опровергает.

На пресс-конференции 25 января официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь отрицал эти заявления. «Так называемый вопрос о том, что Китай якобы строит военную базу в Афганистане, не обоснован», - сказал он.

Затем уже некоторые афганские официальные лица отрицали эти опровержения. Некоторые афганские чиновники предоставили даже более подробную информацию.

«Как представитель Министерства обороны Афганистана, я снова говорю: мы и министерство обороны Китая ведем переговоры, и было достигнуто соглашение о строительстве военной базы Министерства обороны Афганистана для горной пехоты в северной провинции Бадахшан», - сказал в интервью агентству «Фергана» генерал Давлат Вазири. «Однако я не могу сказать, когда начнется строительство базы».

Другой афганский чиновник из министерства обороны Мухаммед Радманис повторил: «Китай сам предложил строительство горной пехотной базы в этом регионе и взял на себя все расходы».

Считается, что растущее китайское военное присутствие в Бадахшане обязательно привлечет Таджикистан, который Китай будет использовать в качестве транзитного маршрута. Журналисты агентства «Фергана» подтвердили, что китайские солдаты регулярно посещают деревни на востоке Бадахшана, где проживают в основном этнические кыргызы. «Они остаются в здании школы и иногда дают детям конфеты и хлеб, но никогда не участвуют в разговоре», - сказал неназванный чиновник. «Китайские солдаты входят в территорию Афганистана через соседний Таджикистан, потому что нет прямой дороги из Китая».

Сообщения были также подтверждены репортерами из агентства AFP, которые посетили регион в октябре (но опубликовали свой отчет лишь 3 февраля). «Китайская армия впервые приехала сюда прошлым летом, и их сопровождала афганская армия», - говорит кыргызский старейшина Абдул Рашид, добавив, что видел транспорт, идущий под китайскими флагами. Многие другие местные кыргызы подтвердили, что китайские военные провели почти год в Вахане, а затем уехали в марте 2017 года.

Имея небольшой доступ к горному коридору, Кабул практически не обслуживает тех, кто там проживает, но китайцы, по словам местных жителей, приносят «много еды и теплой одежды». Местные жители отмечают, что китайцы «очень хорошие и очень добрые люди», которые много им помогают. В целом, очевидно, что КНР успешно применяет методы мягкой силы для колонизации среднеазиатских государств. По мнению экспертов, китайское присутствие в Афганистане, скорее всего, будет смоделировано по примеру российского присутствия в Сирии: опора на коалицию с местными органами власти, поддержка дружественных подразделений среди местного населения, поддержку союзников воздушными ударами и действиями спецназа с ограниченным участием сухопутных войск.