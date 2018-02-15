Фукуяма: «Иран движется к социальному взрыву»

Фрэнсис Фукуяма, американский политолог, знаменитый своим предсказанием «конца истории», сказал на саммите в Дубае, что Иран движется к кризису, вызванному социальной напряженностью между поколениями внутри страны.

«В Иране произошла социальная революция, скрытая под поверхностью. В частности, есть молодое население, хорошо образованные женщины, которые не соответствуют сельской, консервативной структуре власти, управляющей страной. Это приведет к какому-то взрывы, и я не уверен в его результатах, но это не стабильная ситуация».

По мнению Фукуямы, недавние беспорядки в Иране отчасти объясняются факторами изменения климата, такими как засуха и нехватка воды, которые часто вызывают насилие и пересекаются со всеми другими факторами риска.

«Во многом у недавних волнений в Иране были экологические причины. Источники воды были чрезмерно использованы, что привело к засухе. Много насилия в мире связано с изменением климата».

А вот арабские государства Персидского залива Фукуяма, наоборот, похвалил (что, в принципе, не удивительно, учитывая, где проводился саммит). По его мнению арабские государства Персидского залива показали, что можно создать надежные экономические и политические модели без влияния западных либерально-демократических институтов.