Забастовка дальнобойщиков в Газе

Частные компании, которые занимаются грузоперевозками в секторе Газа, объявили двухдневную забастовку в знак протеста против сложных условий, в которых им приходится работать в результате продолжающейся израильской блокады, а также карательных мер, примененных Палестинской администрацией по отношении к Газе.

Сотни грузовиков, которые обычно перевозили грузы между пунктами Карм Абу Салем (Керем-Шалом) и Бейт Ханун (Эрец), присоединились к протесту.

Это уже третий раз, когда организации частного сектора объявляют о приостановлении своих операций в течение последних двух недель в знак протеста против сложных условий жизни.

По словам водителей грузовиков, количество и качество импортируемых товаров сократилось из-за сложной экономической ситуации в секторе Газа. Только 250 грузовых автомобилей теперь входят в Газу каждый день, хотя первоначально их число было около 700.

Грузовики стоят 100 000 долларов США и остаются бездействующими на складах в течение нескольких дней подряд, что приводит к значительным потерям для компаний, вложившихся в них.

Протестующие также подчеркнули, что проблема не только в израильской блокаде, но и в увеличение налогов, взимаемых с импорта Палестинской администрацией, поскольку оно взяло на себя управление пограничным переходом в соответствии с условиями соглашения о примирении с ХАМАС. Это, по их мнению, привело к росту цен и снижению покупательной способности потребителей.