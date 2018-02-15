Флоридская резня: альтрайт расстрелял свою школу

По меньшей мере 17 человек, взрослых и детей, были убиты в ходе массового расстрела в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Парклэнд (штат Флорида). Местная пожарная команда сообщает, что ранения получили около 50 человек, трое из них находятся в критическом состоянии. Точное число жертв еще неизвестно и уточняется.

По словам властей, стрельбу открыл бывший ученик школы по имени Николас Круз. 19-летний Круз то ли уже выпустился, то ли был исключен из школы по дисциплинарным причинам. Сообщается, что он пришел в школу, вооруженный тяжелой винтовкой AR-15 с несколькими запасными магазинами, включил пожарную сигнализацию, дождался, когда в коридоры выбежит как можно больше людей, и открыл стрельбу. Круз уже арестован и должен предстать перед судом в четверг, то есть сегодня.

Стрельба во Флориде уже вошла в печальный топ-10 самых смертоносных расстрелов в современной истории США, при том что ранее Парклэнд считался самым безопасным городом Флориды.

Пара слов о том, кто такой Круз. Знавшие его студенты описывают его как психа и расиста, который к тому же любил убивать лягушек и прочих маленьких животных. Полиция и ФБР уже исследовали его «цифровой след» (то есть, профили в соцсетях) и говорят о том, что нашли «очень очень беспокоящую» картину. Если вкратце, то Круз был типичным альт-райтом. Достаточно сказать, что его старый аккаунт в инстаграме назывался @nikolascruzmakarov (в честь советского пистолета Макарова), а на юзерпике он носит бейсболку с трампистским лозунгом «Make America Great Again» (буквально «Сделаем Америку снова великой»).

Все его страницы полны фотографий, на которых он позирует с различными видами оружия. Другой знаменательной чертой Круза была его ярко выраженная исламофобия. Студенты рассказывают, что Круз ненавидел Ислам и отпускал оскорбительные шутки в адрес мусульман, называя их «террористами и бомбистами». На своей странице в инстаграме он также выражает желание убивать «мусульманских террористов».

В общем, без обиняков можно сказать, что это типичный среднестатистический альт-райт, перешедший от сетевой болтовни к делу. Мы же можем приготовиться к новой вспышке американских дискуссий о распространении оружия, но что более важно, будем наблюдать, как весь огромный пул так называемых «правых консерваторов» в США и за их пределами будет оправдываться и рассказывать, что случившееся никоим образом не связано ни с повсеместной оружейной культурой, ни с идеологией ненависти, будь-то расизм или исламобофия, ни тем более с Make America Great Again. Просто у парня поехала крыша, по целому ряду социальных причин, скажут они, поэтому то он «просто» расстрелял десятки детей и взрослых в обычной школе провинциального американского городка. А ехидные замечания про «религию мира» припасены лишь на тот случай, если таким психом окажется какой-нибудь другой невротизированный убийца, начитавшийся других сайтов.