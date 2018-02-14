Француженку судят за помощь несовершеннолетним беженцам

Мартин Ландри, 73-летняя правозащитница, обвиняется в незаконной помощи просителям убежища во Франции. В июне прошлого года она стояла на французской стороне пограничного пункта Ментон-Винтимиль, между Францией и Италией, когда внезапно стала свидетелем того, как итальянская полиция принудительно вернула двух молодых людей на территорию Франции. Двое подростков были 15-летними беженцами из Гвинеи, и так как они были несовершеннолетними, Ландри посчитала, что «французы должны позаботиться об их защите».

Ландри отправилась вместе с подростками в ближайший полицейский участок, где помогла им составить письменные заявления с просьбой разместить их под охраной агентства по защите детей Франции, где они и остаются по сей день. Согласно французскому законодательству, агентство должно взять на себя заботу о несовершеннолетних, иностранных гражданах, которые въезжают во Францию ​​без сопровождения своих опекунов, по словам Ландри.

«Полиция обязана [сделать это], потому что это закон», - добавила она. «В этом нет ничего незаконного».

Но Ландри, который работает с французским отделением Amnesty International и Anafe (группа, помогающая иностранным гражданам на французских границах) теперь столкнулась с уголовным обвинением. Несмотря даже на то, что она никоим образом не помогла гвинейским подросткам попасть во Францию, а лишь привела их в полицейский участок, ее обвиняют в «содействии попадания двух иностранных несовершеннолетних в нерегулярную ситуацию», преступление, которое предусматривает максимальный пятилетний тюремный срок и штраф в размере 30 000 евро.

По мнению Лоры Палун, генерального директора Anafe, дело Ландри является «символом» более широкого давления, направленного на то, чтобы не позволить французским гражданам помогать просителям убежища. По ее словам, в районе Ментона, во французском Провансе, по меньшей мере десяток людей обвиняются том, что помогали просителям убежища и несовершеннолетним, а еще 40 человек были обвинены во французских Альпах.

В районе Ментона, во французском Прованс-Альпы-Лазурный берег, по меньшей мере дюжину людей были обвинены в том, что они помогали просителям убежища и несовершеннолетним, а еще 40 человек были обвинены во французских Альпах, по информации Лоры Палун.

«Вместо того, чтобы уважать свое законодательство ... реакция государства заключается в запугивании и оказании давления на активистов и тех, кто выступает за защиту прав человека», - сказала она.

В прошлом году французскому фермеру и активисту Седрику Херру присудили четырехмесячный срок отбывания наказания в тюрьме за то, что он помог просителям убежища на итальянской границе и во Франции, где он дал беженцам жилье, еду и транспорт.

Лора Палун объясняет, что столь строгие меры контроля и давление на активистов начались с введением чрезвычайного положения во Франции в 2015 году.