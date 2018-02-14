«Израиль должен оставаться еврейским, даже ценою прав человека» - Аелет Шакед

Министр юстиции Израиля Аелет Шакед в своем выступлении в понедельник в защиту законопроекта, который должен определить Израиль как «национальный дом еврейского народа» заявила, что Израиль должен защищать еврейское большинство даже за счет прав человека.

Шакед сказала, что Израиль должен поддерживать как еврейское большинство, так и демократию, но подчеркнула, что сохранение еврейского характера государства должно оставаться приоритетом, даже ценой нарушений прав человека.

Шакед, которая является членом правой партии «Еврейский дом», сказала, что в Израиль для всех людей существуют равные гражданские, но не национальные права.

«Израиль - это еврейское государство, это не государство всех его народов, то есть равные права для всех граждан, но не равные национальные права», - сказала она.

Напомним, что спорный законопроект о национальном характере израильского государства, который еще должен быть одобрен парламентом Израиля, прошел предварительное чтение в мае прошлого года. Ожидается, что он будет представлен в первом чтении в конце этого года.

В законопроекте говорится, что «право на национальное самоопределение в государстве Израиль уникально для еврейского народа». Он также понижает статус арабского языка с официального до языка с «особым статусом», хотя арабский является родным языком примерно 1,7 миллиона палестинских граждан государства.

Законопроект также заставит всех граждан государства, независимо от их религии, соблюдать еврейское гражданское право, часто без судебного прецедента – объясняют палестинские активисты.

По сути этот законопроект должен законодательно закрепить нынешнее положение Израиля, как апартеидного государства. И поэтому, в принципе, ничего нового в словах Шакед нет, кроме официального признания, что «цитадель демократии на Ближнем Востоке», как любят представлять Израиль многочисленные его фанаты по всему миру, на самом деле готова поступиться демократическими принципами ради целиком националистических задач.