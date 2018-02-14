В турецких школах появятся представители Диянета

У турецких секуляристов добавился новый повод для алармизма и стенаний по поводу «исламизации» кемалистской республики.

Причина в новой молодежной программе турецкого Диянета (Управления по делам религий). На днях Диянет заявил, что в его рамках будет создана новая структура – «Проект молодежных исследований», которая будет заниматься турецкими школами. Диянет также подготовил «Директиву по изучению молодежи», которая указывается как «дорожная карта» работы с молодежью. При подготовке программы указывалось, что будут приняты во внимание «положительные эффекты, которые вера и поклонение оказывают на психическое здоровье молодых людей», а также, что участие молодежи в этой программе будут полностью добровольным.

Согласно директиве, работа будет осуществляться следующим образом:

- Будет создана системная и динамичная организационная структура, позволяющая общаться молодым людям друг с другом, то есть живая (не виртуальная) социальная сеть.

- будут разработаны учебные материалы для молодежи, в которых будут разъясняться смыслы – что такое азан, родина, флаг и т.д.

- встречи молодежи с муфтием, лекции, программы по чтению и т.д.

- будет оказываться духовное наставничество в студенческих общежитиях и молодежных центрах.

- центры молодежных исследований Диянета будут открыты для молодых людей в районах, где сосредоточены школы, как «центры притяжения»

- школы будут периодически посещать сотрудники, причем это не будет лишь общение в «конференц-стиле». Ожидаются регулярные и систематические программы общения с молодежью.

- большое внимание будет уделяться молодым людям, живущим в сельской местности.

Всего сказанного (а это далеко не полный перечень задач, поставленных Диянетом) достаточно, чтобы вызвать ожидаемый гнев секуляристов. Впрочем, особенную ярость вызвало намерение создать в школах и университетах постоянных представителей Диянета, которые должны координировать работу. С точки зрения поборников секулярной Турции эти меры - по сути религиозно-националистического характера - это ничто иное как попытка назначить «исламистских комиссаров».