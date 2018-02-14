Израильская полиция рекомендует предъявить обвинения Нетаньяху

Полиция Израиля рекомендовала предъявить обвинения премьер-министру Биньямину Нетаньяху во взяточничестве, мошенничестве и нарушении доверия после нескольких месяцев расследования по двум делам о коррупции.

Эти рекомендации израильских полицейских направлены генеральному прокурору, который решит, преследовать премьер-министра в судебном порядке или нет.

Позже Нетаньяху выступил в прямом эфире на телевидении, заявив, что намерен остаться у власти и что рекомендации полиции «ничем не закончатся».

Напомним, что причастность Нетаньяху расследуется в двух делах о коррупции.

В первом расследовании, известном как Дело 1000, Нетаньяху подозревают в приеме подарков от богатых бизнесменов в обмен на политические услуги, как сообщают израильские СМИ.

«Имеются достаточные доказательства против [премьер-министра] по подозрениям в совершении преступления за взяточничество, мошенничество и нарушение доверия», - говорится в заявлении израильской полиции.

Полиция утверждает, что Нетаньяху получил шампанское, сигары, ювелирные изделия и одежду стоимостью около 280 000 долларов, сообщает израильская газета Haaretz.

Второе расследование, Дело 2000, связано с утверждениями о том, что Нетаньяху попытался заключить сделку для позитивного освещения в израильской газете «Едиот ахронот» в обмен на ослабление ее конкурента, «Исраэль Хайом».

Хотя Нетаньяху до сих пор уверяет всех, что все дела против него сфабрикованы, и что ни у кого не получится его осудить, полиция заявляет, что обнаружила «достаточные доказательства», чтобы обвинить Нетаньяху в подкупе, мошенничестве и нарушении доверия.

Существует основательное мнение, что «ястребиная» позиция Нетаньяху в палестинском вопросе, и в частности в вопросе еврейских поселений, а также в сомнительном «успехе», вроде американского признания Иерусалима столицей Израиля, - все это связано с попытками Нетаньяху отвлечь внимание израильского общества от настоящих проблем его правительства, в частности от коррупции и взяточничества. Теперь дело остается за генеральным прокурором.