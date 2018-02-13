В Стамбуле больше не будут регистрировать сирийцев

Турецкие источники сообщают, что правительство прекратило регистрацию и размещение сирийских беженцев в Стамбуле, из-за растущего населения и связанных с этим неудобств. Власти проводят ревизию всех регистраций сирийских граждан в крупных городах, в первую очередь в Стамбуле. Кроме того, полиция активизировала поиск незарегистрированных сирийцев в городе. Считается, что всего сирийцев в Стамбуле около 542 000 (3.6% от всего населения).

В целом, это решение укладывается в общую тенденцию – турецкое население заметно устало от многолетнего присутствия огромного числа сирийских беженцев, которых сегодня уже насчитывается около 3.5 миллионов человек. Многочисленные опросы и отчеты показывают, что в стране растет неприязнь к сирийцам и ксенофобия, что выражается порою даже в случаях насилия. Согласно исследованию Университета Билги 86,2% турок считают, что сирийцев необходимо отправить домой после окончания войны в Сирии.

Видимо чувствуя эту тенденция власти Турции сигнализируют о том, что размещение сирийцев на освобожденных в ходе операции «Оливковая ветвь» сирийских территориях, является одним из приоритетов операции. Не так давно президент Эрдоган заявил в связи с этим: «Мы хотим, чтобы наши братья и сестры беженцы вернулись на свою землю, в свои дома. Мы не в состоянии скрывать здесь 3,5 миллиона навсегда».

Согласно опросу 2016 года, количество беженцев составляет эквивалент третьего по величине города Турции, превосходящего западную провинцию Измир.