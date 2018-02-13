США против израильской аннексии поселений на Западном Берегу

Критика Израиля со стороны Дональда Трампа это тот случай, который случается столь редко, что его не позволительно пропустить.

В эксклюзивном интервью изданию Israel Hayom Трамп заявил, что вопрос Иерусалима уже решен и обсуждать тут нечего. То есть, Иерусалим это столица Израиля. Но вот дальше Трамп призвал как Израиль, так и Палестину сделать «жесткие компромиссы» для достижения мирного соглашения, и в частности сделал ремарку относительно израильских поселений на Западном берегу.

«Прямо сейчас, я бы сказал, что палестинцы не стремятся к миру, они не стремятся к миру», - сказал он изданию, которое принадлежит американскому миллиардеру и стороннику Трампа Шелдону Адельсону. А затем он добавил: «Но я совсем не уверен, что Израиль хочет заключить примириться».

Трамп предупредил правительство Нетаньяху о том, что израильские поселения препятствуют переговорам:

«Поселения - это то, что очень усложняет, и всегда усложняет мир, поэтому я считаю, что Израиль должен быть очень осторожным с поселениями».

Напомним, что именно вопрос поселений, в которых (пределами международно признанных границ своего государства) проживают сейчас 600 000 – 750 000 израильтян является самым чувствительным вопросом палестино-израильских отношений. Это прекрасно понимают и в США. Американцы опровергли появившиеся сообщения о том, что якобы Нетаньяху обсуждал с официальными лицами Вашингтона планы аннексии еврейских поселений на Западном берегу. Об этом первоначально говорил сам Нетаньяху, но в воскресенье он был вынужден заблокировать законопроект об аннексии поселений, который был предложен правыми законодателями из партии Ликуд.

«Американцы выразили свою недвусмысленную позицию, что они привержены продвижению мирного плана президента Трампа», - заявил офис Нетаньяху.

Вряд ли можно ожидать, будто произошел какой-то сдвиг в позиции администрации Трампа в палестинском вопросе, и эта администрация стала хоть как-то более непредвзятой. Но очевидно, что фанатизм Нетаньяху и израильских ястребов даже в Вашингтоне выглядит совершенно неумеренным.