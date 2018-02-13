Саудовская Аравия отказывается от контроля над крупнейшей мечетью Бельгии

Саудовская Аравия согласилась отказаться от контроля над крупнейшей мечетью Бельгии в знак того – как сообщает агентство Reuters - что она пытается избавиться от своей репутации глобального экспортера «ультраконсервативной версии Ислама».

В 1969 году Бельгия передала Великую мечеть Брюсселя (Grande mosquee de Bruxelles) под контроль Эр-Рияда, согласившись на саудовских имамов для растущей общины мусульманских иммигрантов, в обмен на более дешевую нефть для своей промышленности.

Однако, теперь Бельгия хочет прекратить связи Эр-Рияда с мечетью, расположенной неподалеку от штаб-квартиры Европейского союза, из опасений, что саудовские имамы, якобы, проповедуют радикальные идеи.

Руководители мечети отрицают, что они каким-либо образом поощряют насилие, но после терактов в Брюсселе и Париже (которые тоже планировались в Брюсселе) правительство Бельгии стало более осторожным.

У Бельгии и Саудовской Аравии весьма деликатные отношения – нефтедобывающее королевство является крупным инвестором и клиентом оружейного комплекса, и поэтому многие дипломаты опасались риска навредить коммерческим и оборонным связям.

До того, как Саудовская Аравия взяла ее под свой контроль в конце 1960-х годов, Великая мечеть была заброшенной реликвией Большой выставки 1880 года - Восточного павильона. Саудовские деньги превратили ее в один из самых значительных центров западных мусульман. Управлялась мечеть Всемирной мусульманской лигой (ВМЛ) – миссионерским обществом, с центром в Мекке, финансируемым Саудовской Аравией.

В последние годы эта мечеть вызывала все большую озабоченность, так как считается, что именно среди ее прихожан распространяются экстремистские идеи. В октябре в бельгийском парламенте поставили вопрос о разрыве 99-летнего договора с Саудовской Аравией. В том же месяце министр иммиграции Тео Франкен попытался изгнать египетского имама Великой мечети, назвав его «опасным», но судья отменил это решение.

На самом деле, как сообщают бельгийские спецслужбы, нет ни одного доказательства того, что именно эта мечеть и ее проповедники как-то пропагандировали насилие. Но репутация оказалась важнее фактов, и постепенно бельгийские дипломаты деликатно начали прорабатывать возможность разорвать договор с КСА.

Эр-Рияд на удивление быстро принял предложение Брюсселя, что, по мнению наблюдателей, указывает на новую готовность королевства содействовать более «умеренной форме Ислама», и укладывается в новую политику реформа, запущенных принцем Мухаммадом бин Салманом. Некоторые западные чиновники сообщили Reuteurs, что новая невысказанная инициатива Садовская Аравии заключается как раз таки в прекращении финансирования тех мечетей и религиозных школ за рубежом, которые обвиняются в распространении радикальных идей.

Соглашение в прошлом месяце совпадает с новой инициативой Саудовской Аравии, которая публично не объявлена, а описана в Reuters западными чиновниками, для прекращения поддержки мечетей и религиозных школ за рубежом, обвиняемых в распространении радикальных идей.

Пока не ясно, кто будет управлять мечетью. Предполагается, что мечеть передадут официальному мусульманскому органу Бельгии, который возглавляется марокканскими мигрантами. Но где найти замену 5 миллионам евро, ежегодно выделяемых ВМЛ на поддержание сложного комплекса мечети, остается вопросом.