В Мьянме будут судить убийц мусульман

Очевидное свидетельство того, что международная кампания против преследования мусульман рохинджа в бирманской провинции Аракан приносит свои плоды – будущий суд в отношении бирманских силовиков, виновных в убийстве рохинджа.

По словам представителя правительства Мьянмы, несколько сотрудников бирманских «сил безопасности», предстанут перед судом за убийство 10 мужчин рохинджа в деревне Инн Дин в сентябре прошлого года. Перед судом предстанут семь солдат, три полицейских и шесть сельских жителей. Их обвиняют в том, что они забили до смерти или застрелили мирных рохинджа, а их тела похоронили в братской могиле.

В январе представители татмадав (бирманской военщины) пытались возразить и утверждали, что убитые 10 мужчин были членами «группы террористов», которая нападала на силы безопасности. Буддистские жители сражались с этой группой мечами, а солдаты застрелили других.

Но эта версия армии была вчистую опровергнута докладом информационного агентства Reuters, которое опросило свидетелей, как мусульман рохинджа, так и буддистов араканцев. Буддийские крестьяне сообщили, что в Инн Дин не было нападений повстанцев на силы безопасности, а свидетели рохинджа сообщили, что солдаты просто отобрали 10 мужчин из числа сотен людей, искавших безопасности на ближайшем пляже.

Безусловно, этот суд отражает даже не верхушку, а верхушку верхушки айсберга всего того насилия, что творится в Аракане. Тем не менее, крайне важно, что правительство Мьянмы прямо признает – военные, полиция и даже местные сельские жители совершают массовые убийства мирных мусульман рохинджа, выдавая их за боевиков «террористов». Об этом стало известно благодаря докладу Reuters, хотя власти Мьянмы и заверяют, что арест 16 убийц не связан с докладом, а расследование началось еще до выхода доклада. Легко представить, что происходит там, где настырных журналистов не оказалось.

К слову, расследование Reuters в Инн Дин вызвало и арест репортеров информационного агенства. Граждане Мьянмы Ва Лон и Кьяу Со О были арестованы 12 декабря за якобы получение конфиденциальных документов. Полиция заявила, что двух полицейских, передавших документы, также арестовали.

Прокуроры стремятся обвинить журналистов в соответствии с Законом о государственной тайне Мьянмы, который относится ко времени колониального британского правления и предусматривает максимальный срок тюремного заключения сроком на 14 лет.